ФСБ заявила о применении Киевом управляемой камеры при подготовке теракта

Украинские спецслужбы хотели совершить покушение на российского чиновника у могилы его близких на московском кладбище, используя спрятанную в вазе с цветами видеокамеру, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержаны трое соучастников подготовки теракта — двое россиян-супругов и мигрант из одной из стран Центральной Азии. У них изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp и Signal. При себе у задержанных также была закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж.

Для подготовки убийства российского чиновника Киев завербовал мигранта и двоих ранее судимых наркозависимых граждан России, всех троих задержали. Четвертый фигурант — житель Киева Шамсов Джалолиддин Курбанович, 1979 года рождения. Российские правоохранители разыскивали его за совершение убийства и незаконный оборот оружия.

Одна из подозреваемых — женщина. На видеозаписи с моментом задержания, которую показало ФСБ, она рассказала, что «познакомилась с Русланом» и тот за метадон предложил «съездить в Москву и сделать его дела».

В октябре ФСБ сообщила о предотвращении «диверсионно-террористического акта» в Москве против высокопоставленного офицера Минобороны. Были задержаны четверо — трое россиян и мигрант, которого завербовал причастный к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в декабре 2024 года.