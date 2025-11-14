ФСБ заявила о применении Киевом управляемой камеры при подготовке теракта
Украинские спецслужбы хотели совершить покушение на российского чиновника у могилы его близких на московском кладбище, используя спрятанную в вазе с цветами видеокамеру, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержаны трое соучастников подготовки теракта — двое россиян-супругов и мигрант из одной из стран Центральной Азии. У них изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp и Signal. При себе у задержанных также была закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж.
Для подготовки убийства российского чиновника Киев завербовал мигранта и двоих ранее судимых наркозависимых граждан России, всех троих задержали. Четвертый фигурант — житель Киева Шамсов Джалолиддин Курбанович, 1979 года рождения. Российские правоохранители разыскивали его за совершение убийства и незаконный оборот оружия.
Одна из подозреваемых — женщина. На видеозаписи с моментом задержания, которую показало ФСБ, она рассказала, что «познакомилась с Русланом» и тот за метадон предложил «съездить в Москву и сделать его дела».
В октябре ФСБ сообщила о предотвращении «диверсионно-террористического акта» в Москве против высокопоставленного офицера Минобороны. Были задержаны четверо — трое россиян и мигрант, которого завербовал причастный к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в декабре 2024 года.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций