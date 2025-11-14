 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
ФСБ заявила о применении Киевом управляемой камеры при подготовке теракта

ФСБ: Киев применял замаскированную под вазу камеру, готовя теракт на кладбище
Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ заявила о применении Киевом управляемой камеры при подготовке теракта
Украинские спецслужбы хотели совершить покушение на российского чиновника у могилы его близких на московском кладбище, используя спрятанную в вазе с цветами видеокамеру, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержаны трое соучастников подготовки теракта — двое россиян-супругов и мигрант из одной из стран Центральной Азии. У них изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp и Signal. При себе у задержанных также была закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж.

Для подготовки убийства российского чиновника Киев завербовал мигранта и двоих ранее судимых наркозависимых граждан России, всех троих задержали. Четвертый фигурант — житель Киева Шамсов Джалолиддин Курбанович, 1979 года рождения. Российские правоохранители разыскивали его за совершение убийства и незаконный оборот оружия.

ФСБ заявила о подготовке Украиной попыток терактов, подобных сорванной
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Одна из подозреваемых — женщина. На видеозаписи с моментом задержания, которую показало ФСБ, она рассказала, что «познакомилась с Русланом» и тот за метадон предложил «съездить в Москву и сделать его дела».

В октябре ФСБ сообщила о предотвращении «диверсионно-террористического акта» в Москве против высокопоставленного офицера Минобороны. Были задержаны четверо — трое россиян и мигрант, которого завербовал причастный к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в декабре 2024 года.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Валерия Доброва
ФСБ задержания Украина

