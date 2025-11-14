Бомба, которую задержанные положили в вазу для убийства чиновника. Видео

Video

ФСБ России продемонстрировала взрывное устройство, замаскированное под вазу с цветами, которое предназначалось для убийства российского чиновника. В опубликованном видео также показаны моменты задержания агентов украинских спецслужб, готовивших покушение.

На видео показано, как оперативники с помощью робота обезвреживают вазу со скрытой камерой. Кроме того, показаны детализированные изображения самого взрывного устройства.

Также продемонстрированы моменты задержания подозреваемых на улице и в бытовке, переписки задержанных с куратором из украинских спецслужб и фрагменты показаний задержанных с признаниями в подготовке теракта.

«Я взяла своего мужа, и мы поехали. На станции метро «Румянцево» к нам подошел человек с вазой. Он сказал, что от Руслана. И сказал, что вам надо проехать на кладбище», — рассказывает задержанная.

По ее словам, она и ее супруг вызвали такси и отправились на место, после чего «человек от Руслана» поручил мужчине взять вазу и идти вперед. Сам он при этом должен был следовать сзади.

По данным ЦОС ФСБ, украинские спецслужбы планировали совершить покушение на российского чиновника у могилы его близких на московском кладбище, используя спрятанную в вазе с цветами видеокамеру. Задержаны трое соучастников — двое россиян-супругов и мигрант из Центральной Азии. У них изъяты средства связи с перепиской с украинским куратором в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Signal, а также закамуфлированная под вазу камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления. Для подготовки убийства Киев завербовал мигранта и двоих ранее судимых наркозависимых граждан России.