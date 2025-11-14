 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Бомба, которую задержанные положили в вазу для убийства чиновника. Видео

Появилось видео бомбы, заложенной задержанными в вазу для убийства чиновника

Бомба, которую задержанные положили в вазу для убийства чиновника. Видео
Video

ФСБ России продемонстрировала взрывное устройство, замаскированное под вазу с цветами, которое предназначалось для убийства российского чиновника. В опубликованном видео также показаны моменты задержания агентов украинских спецслужб, готовивших покушение.

На видео показано, как оперативники с помощью робота обезвреживают вазу со скрытой камерой. Кроме того, показаны детализированные изображения самого взрывного устройства.

Также продемонстрированы моменты задержания подозреваемых на улице и в бытовке, переписки задержанных с куратором из украинских спецслужб и фрагменты показаний задержанных с признаниями в подготовке теракта.

«Я взяла своего мужа, и мы поехали. На станции метро «Румянцево» к нам подошел человек с вазой. Он сказал, что от Руслана. И сказал, что вам надо проехать на кладбище», — рассказывает задержанная.

По ее словам, она и ее супруг вызвали такси и отправились на место, после чего «человек от Руслана» поручил мужчине взять вазу и идти вперед. Сам он при этом должен был следовать сзади.

ФСБ заявила о применении Киевом управляемой камеры при подготовке теракта
Политика

По данным ЦОС ФСБ, украинские спецслужбы планировали совершить покушение на российского чиновника у могилы его близких на московском кладбище, используя спрятанную в вазе с цветами видеокамеру. Задержаны трое соучастников — двое россиян-супругов и мигрант из Центральной Азии. У них изъяты средства связи с перепиской с украинским куратором в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Signal, а также закамуфлированная под вазу камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления. Для подготовки убийства Киев завербовал мигранта и двоих ранее судимых наркозависимых граждан России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
видео задержание украинские спецслужбы

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
ФСБ заявила о применении Киевом управляемой камеры при подготовке теракта
Политика
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников на кладбище
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
В Новороссийске после атаки БПЛА развернули пункты временного размещения Политика, 11:35
Global Firepower оценил место России в мире по военной мощи Политика, 11:33
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Названы миллионники — лидеры по росту цен на жилье в октябре Недвижимость, 11:30
Новый Porsche Cayenne готов к премьере. Особенности премиум-кроссовера Авто, 11:26
Скоростной каркас: как в России строятся новые автомагистрали Национальные проекты, 11:26
Союз оценил потери россиян из-за шринкфляции и уловок в 1 трлн руб. Экономика, 11:25
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Менеджмент Совкомбанка предложил не платить вторые дивиденды за 2024 год Инвестиции, 11:23
Самарский суд заочно приговорил Ладу-Русь к восьми годам колонии Общество, 11:22
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 11:21
Солнце вместо будильника и отказ от томатов: как живет CEO Bumble Образование, 11:20
Адвокат ответил на данные, что генерал Попов получил Lexus от бизнесмена Общество, 11:18
Курс биткоина упал до минимума за 5 месяцев. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:18
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15