Общество
Минстрой назвал, кто будет владеть домовыми чатами в Max

Минстрой: домовыми чатами в Max будут управлять органы строительного надзора
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Владельцами домовых чатов в мессенджере Max будут региональные органы строительного надзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

«[Это] позволит обеспечить функционирование официальных чатов независимо от смены управляющей компании», — говорится в публикации.

Сами домовые чаты на платформе будут созданы разработчиками мессенджера совместно с Минстроем и при участии управляющих домами организаций, добавили в ведомстве.

Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что до конца 2025 года для каждого многоквартирного дома в России должен быть создан официальный домовой чат в мессенджере Max.

С 1 сентября по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина цифровая платформа Max вошла в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства.

Max — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. Развитием проекта занимается VK при поддержке Минцифры. Для регистрации достаточно номера телефона оператора из России или Белоруссии.  К концу октября аудитория в мессенджере достигла 50 млн человек.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
домовые чаты Минстрой Мессенджер Max

