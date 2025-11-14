Минстрой назвал, кто будет владеть домовыми чатами в Max
Владельцами домовых чатов в мессенджере Max будут региональные органы строительного надзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя.
«[Это] позволит обеспечить функционирование официальных чатов независимо от смены управляющей компании», — говорится в публикации.
Сами домовые чаты на платформе будут созданы разработчиками мессенджера совместно с Минстроем и при участии управляющих домами организаций, добавили в ведомстве.
Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что до конца 2025 года для каждого многоквартирного дома в России должен быть создан официальный домовой чат в мессенджере Max.
С 1 сентября по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина цифровая платформа Max вошла в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства.
Max — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. Развитием проекта занимается VK при поддержке Минцифры. Для регистрации достаточно номера телефона оператора из России или Белоруссии. К концу октября аудитория в мессенджере достигла 50 млн человек.
