 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

В Новороссийске после атаки БПЛА развернули пункты временного размещения

В Новороссийске после атаки дронов развернули два пункта временного размещения

В Новороссийске после атаки БПЛА развернули пункты временного размещения
Video

В Новороссийске после массированной атаки беспилотников развернуты два пункта временного размещения на базе школы № 29 и ТЭЛ. В городе введен режим ЧС. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в телеграм-канале.

По предварительным данным, обломки дронов повредили четыре многоквартирных дома и два частных дома. Наибольшие повреждения зафиксированы в МКД на улице Губернского. В результате атаки пострадал один человек, который был госпитализирован в больницу.

Повреждены объекты инфраструктуры — резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП, нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Одно из гражданских судов в порту получило повреждения, три члена экипажа госпитализированы.

На месте работают 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений, в том числе 76 сотрудников МЧС России.

Кондратьев рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Новороссийск
Политика
Вениамин Кондратьев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате ночной атаки ВСУ больше всего пострадал Новороссийск. По данным Минобороны, силы ПВО сбили 66 дронов над Краснодарским краем и 59 над акваторией Черного моря.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
БПЛА Новороссийск атака дронов ПВР

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Кондратьев рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Новороссийск
Политика
Силы ПВО сбили 216 украинских дронов за ночь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
Минфин назвал дату начала оформления нового вычета по страхованию жизни Финансы, 12:58
В Кремле назвали беспочвенной дискуссию о временной блокировке сим-карт Политика, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Вы все время учитесь, а карьера стоит на месте. Почему так происходит Образование, 12:52
Песков оценил значимость саммита G20 в отсутствии Путина, Трампа и Си Политика, 12:51
ТАСС узнал, что участника покушения на чиновника искали за убийство Политика, 12:46
Telegram заблокировал рекордное количество каналов за день Технологии и медиа, 12:45
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Лесная» майнинг-ферма обнаружена в Смоленщине под Иркутском Крипто, 12:44
В ПСБ назвали способы усилить защиту прав инвесторов Пресс-релиз, 12:44
В США обнаружили российское судно рядом с Гавайями Общество, 12:43
Мадуро обратился к Трампу с публичным посланием Политика, 12:41
Канадец из «Динамо» рассказал о вызвавшей недоумение близких Москве Спорт, 12:39
Reuters сообщил о приостановке экспорта нефти из порта Новороссийска Политика, 12:32
Прокурор запросил для Гозмана 11 лет заключения Политика, 12:31