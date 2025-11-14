В Новороссийске после атаки БПЛА развернули пункты временного размещения
В Новороссийске после массированной атаки беспилотников развернуты два пункта временного размещения на базе школы № 29 и ТЭЛ. В городе введен режим ЧС. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в телеграм-канале.
По предварительным данным, обломки дронов повредили четыре многоквартирных дома и два частных дома. Наибольшие повреждения зафиксированы в МКД на улице Губернского. В результате атаки пострадал один человек, который был госпитализирован в больницу.
Повреждены объекты инфраструктуры — резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП, нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Одно из гражданских судов в порту получило повреждения, три члена экипажа госпитализированы.
На месте работают 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений, в том числе 76 сотрудников МЧС России.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате ночной атаки ВСУ больше всего пострадал Новороссийск. По данным Минобороны, силы ПВО сбили 66 дронов над Краснодарским краем и 59 над акваторией Черного моря.
