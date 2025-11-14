Медведев предсказал поражение Зеленского из-за коррупции его друга

Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Коррупционное дело на Украине против бывшего бизнес-партнера президента Владимира Зеленского Тимура Миндича может привести к поражению украинского лидера, считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Окружение ВСУ потенциально может обрушить всю линию фронта, пишет он, а коррупционное дело Миндича грозит сказаться на «лике героя, бесстрашно сражающегося за свободу страны».

При этом Медведев заявил, что к ситуации может быть причастен Вашингтон, поскольку для администрации Дональда Трампа украинский лидер «не свой». «Оттуда и потянуло холодным ветром», — добавил Медведев.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило, что в «Энергоатоме» действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. Среди причастных «РБК-Украина» назвало бизнесмена и совладельца «Студии-95» Тимура Миндича.

После этого премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в стране проведут комплексный аудит всех государственных компаний в связи с выявлением коррупционных схем в «Энергоатоме» — операторе украинских атомных электростанций. Сам Зеленский, комментируя обвинения против своего бывшего бизнес-партнера, заявил, что главное — приговоры виновным. «У президента воюющей страны не может быть друзей», — подчеркнул он.

Несмотря на это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил, что страна не будет финансово поддерживать Украину, сославшись на коррупционные скандалы в Киеве.