 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Медведев предсказал поражение Зеленского из-за коррупции его друга

Медведев предсказал поражение Зеленского из-за коррупционного дела Миндича
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Коррупционное дело на Украине против бывшего бизнес-партнера президента Владимира Зеленского Тимура Миндича может привести к поражению украинского лидера, считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Окружение ВСУ потенциально может обрушить всю линию фронта, пишет он, а коррупционное дело Миндича грозит сказаться на «лике героя, бесстрашно сражающегося за свободу страны».

При этом Медведев заявил, что к ситуации может быть причастен Вашингтон, поскольку для администрации Дональда Трампа украинский лидер «не свой». «Оттуда и потянуло холодным ветром», — добавил Медведев.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило, что в «Энергоатоме» действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. Среди причастных «РБК-Украина» назвало бизнесмена и совладельца «Студии-95» Тимура Миндича.

Главу Минюста Украины отстранили от работы из-за коррупционного скандала
Политика
Герман Галущенко

После этого премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в стране проведут комплексный аудит всех государственных компаний в связи с выявлением коррупционных схем в «Энергоатоме» — операторе украинских атомных электростанций. Сам Зеленский, комментируя обвинения против своего бывшего бизнес-партнера, заявил, что главное — приговоры виновным. «У президента воюющей страны не может быть друзей», — подчеркнул он.

Несмотря на это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил, что страна не будет финансово поддерживать Украину, сославшись на коррупционные скандалы в Киеве.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Дмитрий Медведев Украина Владимир Зеленский коррупция

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Венгрия отказалась финансировать Украину из-за коррупционного скандала
Политика
Сийярто призвал прекратить финансировать Киев после скандала с коррупцией
Политика
На Украине проверят все госкомпании из-за скандала с другом Зеленского
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
В Новороссийске после атаки БПЛА развернули пункты временного размещения Политика, 11:35
Global Firepower оценил место России в мире по военной мощи Политика, 11:33
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Названы миллионники — лидеры по росту цен на жилье в октябре Недвижимость, 11:30
Новый Porsche Cayenne готов к премьере. Особенности премиум-кроссовера Авто, 11:26
Скоростной каркас: как в России строятся новые автомагистрали Национальные проекты, 11:26
Союз оценил потери россиян из-за шринкфляции и уловок в 1 трлн руб. Экономика, 11:25
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Менеджмент Совкомбанка предложил не платить вторые дивиденды за 2024 год Инвестиции, 11:23
Самарский суд заочно приговорил Ладу-Русь к восьми годам колонии Общество, 11:22
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 11:21
Солнце вместо будильника и отказ от томатов: как живет CEO Bumble Образование, 11:20
Адвокат ответил на данные, что генерал Попов получил Lexus от бизнесмена Общество, 11:18
Курс биткоина упал до минимума за 5 месяцев. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:18
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15