Аресты генералов⁠,
0

Адвокат ответил на данные, что генерал Попов получил Lexus от бизнесмена

Сюжет
Аресты генералов
Павел Попов
Павел Попов (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Бывший заместитель главы Минобороны России Павел Попов не получал Lexus и квартиру в Москве в собственность, а мог лишь пользоваться ими, сообщил «РИА Новости» его адвокат Денис Сагач.

«Ему вменяется, что в 2014 году он получил возможность пользоваться машиной Lexus и квартирой в Хамовническом районе. О праве собственности речь не идет», — сказал адвокат.

Ранее ТАСС со ссылкой на материалы дела сообщил, что Попов «получил в бессрочное пользование» автомобиль Lexus, а также квартиру в Москве в обмен на покровительство компании «Бамстройпуть» (ОАО «БСП») при строительстве зданий Национального центра управления обороной России (НЦУО), входящего в структуру Генштаба.

Из материалов дела следует, что именно упомянутые выше обстоятельства и легли в основу обвинения по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере, в которых обвиняют генерала. Учредителем ОАО «БСП» является Игорь Тушкевич, он также проходит по другому делу о мошенничестве, и именно он дал показания на Попова, уточняет агентство со ссылкой на источник.

ТАСС узнал, что генерал Попов хранил дома раритетный «Маузер»
Общество
Павел Попов

Сам генерал вину не признает, утверждая, что не мог предоставлять преференции, так как не контролировал строительные работы, а автомобилем и квартирой пользовался временно и не единолично.

Дело рассматривается 235-м гарнизонным военным судом в закрытом режиме, материалы насчитывают 56 томов.

Попов был задержан в августе 2024 года. По данным следствия, отвечая за обслуживание парка «Патриот», генерал обогащался за счет этого учреждения — в частности принуждал бизнес, работавший с данным объектом, ремонтировать свое личное жилье.

Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК (получение взяток, мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконное хранение оружия).

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
