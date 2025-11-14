Адвокат ответил на данные, что генерал Попов получил Lexus от бизнесмена

Павел Попов (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Бывший заместитель главы Минобороны России Павел Попов не получал Lexus и квартиру в Москве в собственность, а мог лишь пользоваться ими, сообщил «РИА Новости» его адвокат Денис Сагач.

«Ему вменяется, что в 2014 году он получил возможность пользоваться машиной Lexus и квартирой в Хамовническом районе. О праве собственности речь не идет», — сказал адвокат.

Ранее ТАСС со ссылкой на материалы дела сообщил, что Попов «получил в бессрочное пользование» автомобиль Lexus, а также квартиру в Москве в обмен на покровительство компании «Бамстройпуть» (ОАО «БСП») при строительстве зданий Национального центра управления обороной России (НЦУО), входящего в структуру Генштаба.

Из материалов дела следует, что именно упомянутые выше обстоятельства и легли в основу обвинения по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере, в которых обвиняют генерала. Учредителем ОАО «БСП» является Игорь Тушкевич, он также проходит по другому делу о мошенничестве, и именно он дал показания на Попова, уточняет агентство со ссылкой на источник.

Сам генерал вину не признает, утверждая, что не мог предоставлять преференции, так как не контролировал строительные работы, а автомобилем и квартирой пользовался временно и не единолично.

Дело рассматривается 235-м гарнизонным военным судом в закрытом режиме, материалы насчитывают 56 томов.

Попов был задержан в августе 2024 года. По данным следствия, отвечая за обслуживание парка «Патриот», генерал обогащался за счет этого учреждения — в частности принуждал бизнес, работавший с данным объектом, ремонтировать свое личное жилье.

Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК (получение взяток, мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконное хранение оружия).