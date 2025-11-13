ТАСС узнал, что генерал Попов хранил дома раритетный «Маузер»

Бывший замглавы Минобороны генерал Павел Попов, обвиняемый в коррупции, хранил у себя дома раритетный пистолет «Маузер» и другое оружие, на некоторое у него не было лицензии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Из ответа, полученным органом ГВСУ СК РФ, из отдела лицензионно-разрешительной работы по ЦАО следует, что у Попова имеются два огнестрельных нарезных пистолета «Маузер» и ПМ, охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-27, газовое оружие. Также у него было обнаружено и изъято охотничье нарезное ружье «Вепрь» и 40 патронов к нему», — сказано в материалах дела.

По словам Попова, «Вепрь» ему подарил бывший губернатор Хакасии Виктор Зимин, и генерал считал, что документы на него в порядке.

Попов был задержан в августе 2024 года. По данным следствия, отвечая за обслуживание парка «Патриот», генерал обогащался за счет учреждения — в частности принуждал бизнес, работавший с данным объектом, ремонтировать свое личное жилье.

Его обвиняют в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса России — получение взяток, мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконное хранение оружия. СКР завершил расследовать дело Попова в августе, фигурант не признает вину.