Судья позволил экс-замминистру обороны Попову не вставать на заседании

Суд в Москве начал рассмотрение дела бывшего замминистра обороны Павла Попова, обвиняемого среди прочего в мошенничестве особо крупном размере. Ему было позволено не вставать во время обращения к суду в связи с состоянием здоровья, сообщает корреспондент РБК из зала заседаний.

В июле Попов был госпитализирован в тяжелом состоянии из столичного СИЗО «Лефортово», сообщил его адвокат. Он напомнил, что еще до заключения у генерала диагностировали ряд хронических заболеваний.

Попов был задержан в августе 2024 года. По данным следствия, отвечая за обслуживание парка «Патриот», генерал обогащался за счет этого учреждения — в частности, принуждал бизнес, работавший с данным объектом, ремонтировать свое личное жилье.

Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК — получении взяток, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.

СКР завершил расследовать дело Попова в августе, фигурант не признает вину.

Также, установило следствие, к связанным с «Патриотом» хищениям причастны замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка Вячеслав Ахмедов. Соучастники вину признали и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Шестеров и Ахмедов были приговорены к шести и пяти годам лишения свободы соответственно.