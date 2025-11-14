 Перейти к основному контенту
Суд арестовал мужчину за сбыт металлической ртути на 28 млн руб.

Фото: прокуратура Приморского края
Фото: прокуратура Приморского края

Мужчину заключили под стражу по обвинению в незаконном сбыте металлической ртути на 28 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края в телеграм-канале.

По версии следствия, фигурант дела в период с 25 октября по 13 ноября вместе с сообщниками нелегально купили 50 кг металлической ртути, чтобы позже продать. Ядовитое вещество купил человек, действовавший в рамках проведения оперативно-разыскного мероприятия, за $350 тыс. (более 28 млн руб.).

«С учетом позиции прокурора фигурант заключен под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Дело ведется по ч. 3 ст. 234 Уголовного кодекса России — незаконный сбыт ядовитых веществ организованной группой. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до восьми лет.

В Дагестане шахматистка избежала дела за отравление ртутью соперницы
Спорт
Фото:Oli Scarff / Getty Images

В конце августа в Красноярске двое мужчин примерно 40 лет получили по два года условного лишения свободы после того, как зимой 2025-го пытались купить ртуть с целью продажи. «Сообщники договорились приобрести у общего знакомого 2 кг ртути и перепродать покупателям за 20 тыс. руб.», — говорилось в сообщении прокуратуры Красноярского края. Сотрудники правоохранительных органов сорвали сделку.

Софья Полковникова
ртуть Приморский край арест

