Метеоролог объяснила фиолетовое небо над Москвой

Рано утром жители Москвы могли наблюдать фиолетово-красное небо. Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала РБК, что ничего необычного в этом явлении нет: на цвет повлияли сочетание оптических эффектов и высокая влажность воздуха при восходе солнца.

«Сегодня у нас в облаках были просветы, поэтому, когда солнце восходило на востоке, часть облаков верхнего яруса окрашивалась вот такой вот розовый цвет, ну как с утренней зари <…>. Нет никаких посторонних влияний на цвет восходящего солнца и на цвет неба в период восходящего солнца, все было в естественном состоянии. Никакая магнитная буря на этом не сказывалась», — объяснила Позднякова.

Специалист отметила, что такое явление характерно именно для периода восхода солнца, когда небо на короткий промежуток времени «очистилось от облаков». «И поэтому верхние облака, которые были над нашей территорией, они вот окрасились тоже вот такой розоватый оттенок», — заключила Позднякова.

Сегодня, 14 ноября, жителей столицы ждет облачная погода, местами небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 7 градусов. При этом уже к выходным, 15 и 16 ноября, прогнозируется похолодание. В городе ожидаются дождь и мокрый снег.