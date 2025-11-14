Москвичей предупредили о дождях на выходных
Жителей Москвы 14 ноября ждет облачная погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».
Дневная температура ожидается около плюс 7 градусов, что сопровождается влажностью около 75%. Ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью примерно 6,2 м/с, иногда достигая порывов до 11,7 м/с. Давление в атмосфере сохранится на уровне 741 мм рт. ст.
До конца недели температурные показатели в столице будут демонстрировать небольшие колебания. Днем столбики термометров задержатся в диапазоне от плюс 5 градусов до плюс 8 градусов, а ночью понизятся от 0 градусов до минус 4 градусов. Вероятность легких осадков будет присутствовать в течение нескольких дней, особенно в выходные. Атмосферное давление не выйдет за пределы 740–745 мм рт. ст.
