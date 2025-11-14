 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

ФСБ заявила о подготовке Украиной попыток терактов, подобных сорванной

Сюжет
Военная операция на Украине

Украина начала готовить теракты в России, похожие на сорванную попытку убийства высокопоставленного чиновника на Троекуровском кладбище в Москве, заявили в ФСБ.

Как ранее сообщила служба, силовики сорвали попытку украинской стороны убить одного из высших должностных лиц России, когда тот посещал могилы близких на Троекуровском кладбище.

Теракт пытались осуществить четверо завербованных, включая мигранта из Центральной Азии. «По данным ФСБ России, украинский режим, действуя под руководством западных спецслужб, готовит аналогичные преступления и в других российских регионах», — говорится в сообщении.

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников на кладбище
Политика

В октябре ФСБ сообщила о предотвращении «диверсионно-террористического акта» в Москве против высокопоставленного офицера Минобороны. Были задержаны четверо — трое россиян и мигрант, которого завербовал причастный к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в декабре 2024 года.

Теги
Софья Полковникова
Троекуровское кладбище теракт Украина ФСБ

