ФСБ заявила о предотвращении совместного теракта Украины и ИГ в Москве

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники ФСБ предотвратили «диверсионно-террористический акт» в Москве в отношении высокопоставленного офицера Минобороны.

Как заявило ведомство, атаку готовили спецслужбы Украины совместно с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация).

Задержаны четыре человека. Среди них — трое россиян, «причастных к сокрытию следов планировавшегося преступления», и предполагаемый исполнитель — уроженец одной из стран Центральной Азии. По версии ведомства, его завербовал функционер ИГ Саидакбар Гуломов, которого объявили в розыск Россия и Узбекистан. Последний причастен к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в декабре 2024 года, сообщила ФСБ.

Гуломов дистанционно руководил действиями исполнителя с территории Украины и стран Западной Европы, предоставил ему деньги и сведения о военном, на которого готовили покушение. По данным ФСБ, украинские спецслужбы нелегально доставили взрывчатку и другие компоненты для бомбы на территорию России при помощи дронов. Взорвать ее планировали в густонаселенном районе Москвы, устройство должно было поразить людей в радиусе 70 м.

Задержанные россияне помогали деятельности мошеннических call-центров на территории России, добавили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статьям о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК) и незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1). Максимальное наказание за совершение теракта в России — пожизненное лишение свободы.

Материал дополняется