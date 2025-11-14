ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников на кладбище

ФСБ пресекла убийство Киевом одного из высших должностных лиц России на кладбище

Убийство планировалось совершить на Троекуровском кладбище, где чиновник посещает могилы своих близких родственников. О ком именно идет речь, ФСБ не уточнила.

ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц России, которое пранировали совершить спецслужбы Украины на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц российского государства при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище», — сказано в сообщении.

По информации ФСБ, для подготовки убийства Киев завербовал четверых, в том числе мигранта из Центральной Азии. Еще двое — ранее судимые наркозависимые граждане России, обоих задержали в Москве. Четвертый фигурант — житель Киева Шамсов Джалолиддин Курбанович 1979 года рождения. Российские правоохранители разыскивали его за совершение убийства и незаконный оборот оружия.

Одна из задержанных наркозависимых — женщина. На видеозаписи с моментом задержания, которую показало ведомство, она рассказывает, что «познакомилась с Русланом, который за метадон предложил мне съездить в Москву и сделать его дела».

По сведениям ФСБ, при подготовке убийства использовалась замаскированная под вазу с цветами видеокамера, с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж.

«Я взяла своего мужа, и мы поехали. На станции метро «Румянцево» к нам подошел человек с вазой. Он сказал, что от Руслана. И сказал, что вам надо проехать на кладбище», — рассказывает женщина.

По ее словам, она и ее супруг вызвали такси и отправились на место, после чего «человек от Руслана» поручил мужчине взять вазу и идти вперед. Сам он при этом должен был следовать сзади.

«Когда мы пошли с моим мужем, нам позвонил Руслан, и уже направлял, на какую могилу нам идти. Мы подошли, поставили [вазу], и пошли обратно на выход», — сказала женщина.

После этого ее муж возвращался на место, поскольку ему поручили поправить камеру в вазе. Фигурантов задержали на пути домой.

Силовики изъяли у задержанных средства связи, и в мессенджерах была найдена их переписка с сотрудником украинских спецслужб.

В сообщении ФСБ указала также, что Киев, «действуя под руководством западных спецслужб, готовит аналогичные преступления и в других российских регионах».

