ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников на кладбище
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц России, которое пранировали совершить спецслужбы Украины на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении ведомства.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц российского государства при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище», — сказано в сообщении.
По информации ФСБ, для подготовки убийства Киев завербовал четверых, в том числе мигранта из Центральной Азии. Еще двое — ранее судимые наркозависимые граждане России, обоих задержали в Москве. Четвертый фигурант — житель Киева Шамсов Джалолиддин Курбанович 1979 года рождения. Российские правоохранители разыскивали его за совершение убийства и незаконный оборот оружия.
Одна из задержанных наркозависимых — женщина. На видеозаписи с моментом задержания, которую показало ведомство, она рассказывает, что «познакомилась с Русланом, который за метадон предложил мне съездить в Москву и сделать его дела».
По сведениям ФСБ, при подготовке убийства использовалась замаскированная под вазу с цветами видеокамера, с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж.
«Я взяла своего мужа, и мы поехали. На станции метро «Румянцево» к нам подошел человек с вазой. Он сказал, что от Руслана. И сказал, что вам надо проехать на кладбище», — рассказывает женщина.
По ее словам, она и ее супруг вызвали такси и отправились на место, после чего «человек от Руслана» поручил мужчине взять вазу и идти вперед. Сам он при этом должен был следовать сзади.
«Когда мы пошли с моим мужем, нам позвонил Руслан, и уже направлял, на какую могилу нам идти. Мы подошли, поставили [вазу], и пошли обратно на выход», — сказала женщина.
После этого ее муж возвращался на место, поскольку ему поручили поправить камеру в вазе. Фигурантов задержали на пути домой.
Силовики изъяли у задержанных средства связи, и в мессенджерах была найдена их переписка с сотрудником украинских спецслужб.
В сообщении ФСБ указала также, что Киев, «действуя под руководством западных спецслужб, готовит аналогичные преступления и в других российских регионах».
Материал дополняется
