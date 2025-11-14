 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Китай испытал напечатанный 3D-принтером мини-турбореактивный двигатель

Китай успешно испытал мини-турбореактивный двигатель, напечатанный 3D-принтером

В Китае провели успешные летные испытания миниатюрного турбореактивного двигателя, изготовленного преимущественно с помощью 3D-печати, сообщает Xinhua News Agency со ссылкой на корпорацию Aero Engine Corporation of China (AECC).

Двигатель работал на беспилотном летательном аппарате в течение 30 минут. Дрон достиг высоты 6000 м и скорости 0,75 Маха, продемонстрировав стабильную работу на протяжении всего полета.

Ранее двигатель проходил испытания в условиях несвободного полета в июле 2025 года. Текущие испытания в режиме одиночного запуска подтвердили его надежность на больших высотах.

Это первый в Китае сверхлегкий миниатюрный турбореактивный двигатель с тягой 160 кг, изготовленный с использованием 3D-печати. Все вращающиеся детали и компоненты, составляющие более трех четвертей от общего веса двигателя, изготовлены с помощью этой технологии.

Би-би-си рассказал о распространении напечатанного на 3D-принтере оружия
Технологии и медиа
Фото:Drew Angerer / Getty Images

В марте 2023 года в США запустили в космос ракету-носитель Terran 1, которая на 85% состояла из компонентов, напечатанных на 3D-принтере. Эта модель предназначена для пополнения запасов и развертывания группировки на будущих станциях.

Размеры ракеты составили около 33,5 м в высоту и примерно 2,2 м в диаметре. Всего Terran 1 можно заполнить 1250 кг полезного груза.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Полина Дуганова
3D-принтер двигатель Китай

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Будущее 3D-печати: как аддитивные технологии меняют промышленность
Экономика
В Индии в четвертый раз отменили пуск напечатанной на 3D-принтере ракеты
Технологии и медиа
Британия первой применила 3D-принтер для печати запчастей на учениях НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
«У них лучше». Зачем российский бизнес использует «иностранные» брендыПодписка на РБК, 08:20
ФСБ заявила о подготовке Украиной попыток терактов, подобных сорванной Политика, 08:16
Кипр, Испания, Сингапур, ОАЭ: где какие условия налогового резидентстваПодписка на РБК, 08:01
ТАСС узнал о бегстве учредителя «Фенсмы» из-за дела о взятке в «Росатоме» Общество, 08:00
Активы БПИФов превысили 1,5 трлн руб. Почему инвесторы выбирают фондыПодписка на РБК, 08:00
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников на кладбище Политика, 07:52
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Бочаров заявил об отражении атак на энергообъекты в Волгоградской области Политика, 07:45
Силы ПВО сбили 216 украинских дронов за ночь Политика, 07:43
Китай испытал напечатанный 3D-принтером мини-турбореактивный двигатель Общество, 07:43
В Гидрометцентре предупредили о заметно более холодной зиме в этом году Общество, 07:36
Дилеры заявили об уходе сделок россиян с искусством в «частные отношения»Подписка на РБК, 07:31
ЦБ назвал число инвесторов, которые трансформировали старые инвестсчета в новые ИИС-3 Инвестиции, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:24