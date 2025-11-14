Китай испытал напечатанный 3D-принтером мини-турбореактивный двигатель

В Китае провели успешные летные испытания миниатюрного турбореактивного двигателя, изготовленного преимущественно с помощью 3D-печати, сообщает Xinhua News Agency со ссылкой на корпорацию Aero Engine Corporation of China (AECC).

Двигатель работал на беспилотном летательном аппарате в течение 30 минут. Дрон достиг высоты 6000 м и скорости 0,75 Маха, продемонстрировав стабильную работу на протяжении всего полета.

Ранее двигатель проходил испытания в условиях несвободного полета в июле 2025 года. Текущие испытания в режиме одиночного запуска подтвердили его надежность на больших высотах.

Это первый в Китае сверхлегкий миниатюрный турбореактивный двигатель с тягой 160 кг, изготовленный с использованием 3D-печати. Все вращающиеся детали и компоненты, составляющие более трех четвертей от общего веса двигателя, изготовлены с помощью этой технологии.

В марте 2023 года в США запустили в космос ракету-носитель Terran 1, которая на 85% состояла из компонентов, напечатанных на 3D-принтере. Эта модель предназначена для пополнения запасов и развертывания группировки на будущих станциях.

Размеры ракеты составили около 33,5 м в высоту и примерно 2,2 м в диаметре. Всего Terran 1 можно заполнить 1250 кг полезного груза.