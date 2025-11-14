 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Во Владивостоке Mitsubishi врезалась в ларек с фастфудом

Водитель Mitsubishi Eclipse на высокой скорости въехал в пункт быстрого питания во Владивостоке, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края. По данным ведомства, инцидент произошел на улице Катерной со стороны острова Русский.

Как пишет «Владивосток онлайн», предварительно, водитель не справился с управлением. В результате аварии в реанимацию доставили четырех человек. Сотрудникам МЧС пришлось разбирать конструкции ларька, чтобы извлечь работников, на которых пролилось кипящее масло из фритюра.

В Москве служебный автомобиль столкнулся с легковушкой
Общество
Фото:moscowtop / Telegram

В конце октября в Свердловской области 37-летний водитель Lada не справился с управлением и въехал в крыльцо продуктового магазина. В момент аварии трое детей собирались переходить дорогу — стояли на пешеходном переходе и ждали зеленого сигнала светофора. В результате трагедии от полученных травм на месте скончались две девочки.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
ДТП Владивосток пострадавшие Аварии

Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
Саратовский губернатор сообщил о повреждении инфраструктуры из-за дронов Политика, 06:37
Telegraph рассказал, по каким сценариям США могут свергнуть Мадуро Политика, 06:04
Во Владивостоке Mitsubishi врезалась в ларек с фастфудом Общество, 05:44
Обломки БПЛА повредили гражданское судно в порту Новороссийска Политика, 05:07
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян Бизнес, 05:00
NYT узнала о подготовке США тарифов для сдерживания роста цен на продукты Политика, 04:56
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
До 11 возросло число аэропортов, временно прекративших полеты Политика, 04:47
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России Политика, 04:30
На Крымском мосту временно перекрыли движение Политика, 04:15
Роспотребнадзор начал проверку в школе, где в хлебе нашли личинки Общество, 04:00
Минобороны сообщило о работе северокорейских саперов в Курской области Политика, 03:45
Депутаты предложили обязать маркировать созданные ИИ видео Общество, 03:33
При атаке дронов на Новороссийск пострадал один человек Политика, 03:21