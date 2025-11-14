Во Владивостоке Mitsubishi врезалась в ларек с фастфудом
Водитель Mitsubishi Eclipse на высокой скорости въехал в пункт быстрого питания во Владивостоке, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края. По данным ведомства, инцидент произошел на улице Катерной со стороны острова Русский.
Как пишет «Владивосток онлайн», предварительно, водитель не справился с управлением. В результате аварии в реанимацию доставили четырех человек. Сотрудникам МЧС пришлось разбирать конструкции ларька, чтобы извлечь работников, на которых пролилось кипящее масло из фритюра.
В конце октября в Свердловской области 37-летний водитель Lada не справился с управлением и въехал в крыльцо продуктового магазина. В момент аварии трое детей собирались переходить дорогу — стояли на пешеходном переходе и ждали зеленого сигнала светофора. В результате трагедии от полученных травм на месте скончались две девочки.
