 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

В Москве служебный автомобиль столкнулся с легковушкой

Фото: moscowtop / Telegram
Фото: moscowtop / Telegram

На севере Москвы произошла авария с участием служебного автомобиля. Он столкнулся с легковушкой на улице Широкая, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного главка МВД.

Предварительно, в результате ДТП никто не пострадал, отметили в управлении. По данным телеграм-канала Baza, после столкновения легковушка вылетела на тротуар у торгового центра. На видео, опубликованном каналом, виден поврежденный автомобиль полиции.

В аварии с Lamborghini на севере Москвы погиб криптобизнесмен
Общество

В начале месяца, 6 ноября, в Москве на Ленинградском шоссе маршрутный автобус врезался в стоявший на остановке городской автобус. Пострадали шесть человек. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Полина Дуганова
ДТП Москва Аварии

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В аварии с Lamborghini на севере Москвы погиб криптобизнесмен
Общество
Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Египте
Общество
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Крымском мосту детей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
Власти заявили о короткой украинизации в Киеве и возвращении русского Политика, 23:04
В Москве служебный автомобиль столкнулся с легковушкой Общество, 23:01
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
«Суспiльне» узнало о плане эвакуации части киевлян на случай блэкаута Политика, 22:40
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Растут атаки — растет спрос: эксперты озвучили тренды кибербеза Отрасли, 22:25
Reuters назвал нового возможного претендента на зарубежные активы ЛУКОЙЛа Бизнес, 22:16
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
В Турции дисквалифицировали 102 футболиста из двух главных лиг за ставки Спорт, 21:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:49
NYT рассказала о дилемме Украины между ошибкой и поражением в Покровске Политика, 21:49
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Как меняются дата-центры и их формат Отрасли, 21:45
Хет-трик Миллера принес «Ак Барсу» победу над «Динамо» Спорт, 21:38