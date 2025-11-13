В Москве служебный автомобиль столкнулся с легковушкой

Фото: moscowtop / Telegram

На севере Москвы произошла авария с участием служебного автомобиля. Он столкнулся с легковушкой на улице Широкая, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного главка МВД.

Предварительно, в результате ДТП никто не пострадал, отметили в управлении. По данным телеграм-канала Baza, после столкновения легковушка вылетела на тротуар у торгового центра. На видео, опубликованном каналом, виден поврежденный автомобиль полиции.

В начале месяца, 6 ноября, в Москве на Ленинградском шоссе маршрутный автобус врезался в стоявший на остановке городской автобус. Пострадали шесть человек.