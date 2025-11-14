Число приостановивших полеты аэропортов возросло до семи

Аэропорт Краснодара (Пашковский) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он также пояснил, что такие меры нужны для обеспечения безопасности полетов. «Согласно действующим рекомендациям, регулярные рейсы в/из столицы Кубани могут выполняться с 09:00 до 19:00 МСК», — добавил Кореняко.

Кроме того, губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что в Оренбурге введен режим воздушных ограничений – план «Ковер», аэропорт временно не принимает и не отправляет воздушные суда.

До этого прием и отправку рейсов ограничили авиагавани Пензы, Саратова (Гагарин), Тамбова, Волгограда и Геленджика. Таким образом, с вечера 13 ноября временно не работают семь российских аэропортов. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак дронов.