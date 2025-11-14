 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Число приостановивших полеты аэропортов возросло до семи

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Краснодара (Пашковский) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он также пояснил, что такие меры нужны для обеспечения безопасности полетов. «Согласно действующим рекомендациям, регулярные рейсы в/из столицы Кубани могут выполняться с 09:00 до 19:00 МСК», — добавил Кореняко.

Кроме того, губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что в Оренбурге введен режим воздушных ограничений – план «Ковер», аэропорт временно не принимает и не отправляет воздушные суда.

До этого прием и отправку рейсов ограничили авиагавани Пензы, Саратова (Гагарин), Тамбова, Волгограда и Геленджика. Таким образом, с вечера 13 ноября временно не работают семь российских аэропортов. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак дронов.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Запрет полетов Росавиация аэропорты

Три аэропорта России приостановили полеты
Политика
В аэропортах Геленджика и Волгограда ввели ограничения на полеты
Общество
В четырех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Политика
