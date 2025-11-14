NYT узнала о подготовке США тарифов для сдерживания роста цен на продукты

Администрация президента США Дональда Трампа готовит расширенные тарифные исключения, призванные сдержать рост цен на продукты питания в США, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Льготы могут распространиться на ряд пошлин, введенных в апреле, включая товары из стран без торговых соглашений с Вашингтоном. В списке рассматриваемых позиций — говядина и цитрусовые, однако окончательное решение президент еще не принял.

План выходит за рамки сентябрьского указа, который допускал исключения лишь для товаров, не производимых или не выращиваемых в США и импортируемых из стран с действующими торговыми соглашениями. По данным NYT, министр торговли Говард Лютник настаивает на расширении списка из-за высоких цен.

В конце октября The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность отменить или снизить пошлины на ряд товаров, которые не производятся в стране. По данным газеты, республиканец уже освободил десятки позиций из-под действия так называемых ответных пошлин.



При этом американский президент предложил отменить тарифы на сотни видов товаров, если поставляющие их страны заключат сделки с США.

