 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Торговая война США⁠,
0

NYT узнала о подготовке США тарифов для сдерживания роста цен на продукты

NYT: США готовят тарифные льготы, чтобы сдержать рост цен на продукты
Сюжет
Торговая война США

Администрация президента США Дональда Трампа готовит расширенные тарифные исключения, призванные сдержать рост цен на продукты питания в США, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Льготы могут распространиться на ряд пошлин, введенных в апреле, включая товары из стран без торговых соглашений с Вашингтоном. В списке рассматриваемых позиций — говядина и цитрусовые, однако окончательное решение президент еще не принял.

План выходит за рамки сентябрьского указа, который допускал исключения лишь для товаров, не производимых или не выращиваемых в США и импортируемых из стран с действующими торговыми соглашениями. По данным NYT, министр торговли Говард Лютник настаивает на расширении списка из-за высоких цен.

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин
Политика
Дональд Трамп

В конце октября The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность отменить или снизить пошлины на ряд товаров, которые не производятся в стране. По данным газеты, республиканец уже освободил десятки позиций из-под действия так называемых ответных пошлин.

При этом американский президент предложил отменить тарифы на сотни видов товаров, если поставляющие их страны заключат сделки с США.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Дональд Трамп пошлины рост цен на продукты
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Трамп назвал причину сохранения высоких пошлин для Индии
Политика
TdG узнал о просьбе глав Rolex и Cartier к Трампу снизить пошлины
Политика
Трамп повысил пошлины для Канады на 10% из-за рекламы с Рейганом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
Обломки БПЛА повредили гражданское судно в порту Новороссийска Политика, 05:07
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян Бизнес, 05:00
NYT узнала о подготовке США тарифов для сдерживания роста цен на продукты Политика, 04:56
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
До 11 возросло число аэропортов, временно прекративших полеты Политика, 04:47
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России Политика, 04:30
На Крымском мосту временно перекрыли движение Политика, 04:15
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Роспотребнадзор начал проверку в школе, где в хлебе нашли личинки Общество, 04:00
Минобороны сообщило о работе северокорейских саперов в Курской области Политика, 03:45
Депутаты предложили обязать маркировать созданные ИИ видео Общество, 03:33
При атаке дронов на Новороссийск пострадал один человек Политика, 03:21
Пятеро россиян пострадали при аварии в Египте Свое дело, 02:41
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона Политика, 02:37
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31