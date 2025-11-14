NYT узнала о подготовке США тарифов для сдерживания роста цен на продукты
Администрация президента США Дональда Трампа готовит расширенные тарифные исключения, призванные сдержать рост цен на продукты питания в США, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Льготы могут распространиться на ряд пошлин, введенных в апреле, включая товары из стран без торговых соглашений с Вашингтоном. В списке рассматриваемых позиций — говядина и цитрусовые, однако окончательное решение президент еще не принял.
План выходит за рамки сентябрьского указа, который допускал исключения лишь для товаров, не производимых или не выращиваемых в США и импортируемых из стран с действующими торговыми соглашениями. По данным NYT, министр торговли Говард Лютник настаивает на расширении списка из-за высоких цен.
В конце октября The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность отменить или снизить пошлины на ряд товаров, которые не производятся в стране. По данным газеты, республиканец уже освободил десятки позиций из-под действия так называемых ответных пошлин.
При этом американский президент предложил отменить тарифы на сотни видов товаров, если поставляющие их страны заключат сделки с США.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций