Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

По словам Трампа, выплаты не получат только те американцы, которые имеют высокие доходы. Президент США назвал глупцами людей, которые выступают против пошлин

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп пообещал заплатить всем американцам, кроме тех, кто имеет высокий доход, по $2 тыс. из средств, которые США получили с таможенных пошлин. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

Он назвал глупцами людей, которые выступают против пошлин. Трамп также написал, что США получают триллионы долларов и вскоре будут выплачивать свой госдолг в размере $37 трлн.

«Каждый человек (за исключением лиц с высокими доходами!) получит дивиденды в размере как минимум $2000», — сказал президент.

В начале апреля 2025 года Трамп объявил о введении пошлин для разных стран. По его словам это необходимо, потому что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами».

Тогда администрация президента США объявила о введении пошлин на импорт из 211 государств и территорий. В отношении 86 из них пошлины выросли до 11–50%. В отношении большинства из них с 5 апреля ввели базовую пошлину в размере 10%. В апреле, после введения пошлин, Трамп сказал, что США получают по $2 млрд в день.

В начале августа президента США также подписал новый указ о введении импортных пошлин. Большинство стран получили базовую ставку 10–15%, а наивысшие тарифы были введены для Сирии, Лаоса, Мьянмы, Швейцарии и др.

Трамп призвал активно заключать сделки, которые позволят снизить тарифы. Так, США успели заключить торговые сделки с семью партнерами: Великобританией, ЕС, Южной Кореей, Японией, Филиппинами, Вьетнамом и Индонезией. В обмен на пониженные пошлины в 15–20% эти страны согласились на крупные инвестиции в США, закупку американских товаров и энергоресурсов, а также на политическое и военное сотрудничество.