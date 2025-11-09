 Перейти к основному контенту
Торговая война США⁠,
0

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Сюжет
Торговая война США
По словам Трампа, выплаты не получат только те американцы, которые имеют высокие доходы. Президент США назвал глупцами людей, которые выступают против пошлин
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп пообещал заплатить всем американцам, кроме тех, кто имеет высокий доход, по $2 тыс. из средств, которые США получили с таможенных пошлин. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

Он назвал глупцами людей, которые выступают против пошлин. Трамп также написал, что США получают триллионы долларов и вскоре будут выплачивать свой госдолг в размере $37 трлн.

«Каждый человек (за исключением лиц с высокими доходами!) получит дивиденды в размере как минимум $2000», — сказал президент.

Трамп ответил на вопрос о дополнительных пошлинах для Китая
Политика
Дональд Трамп

В начале апреля 2025 года Трамп объявил о введении пошлин для разных стран. По его словам это необходимо, потому что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами».

Тогда администрация президента США объявила о введении пошлин на импорт из 211 государств и территорий. В отношении 86 из них пошлины выросли до 11–50%. В отношении большинства из них с 5 апреля ввели базовую пошлину в размере 10%. В апреле, после введения пошлин, Трамп сказал, что США получают по $2 млрд в день.

В начале августа президента США также подписал новый указ о введении импортных пошлин. Большинство стран получили базовую ставку 10–15%, а наивысшие тарифы были введены для Сирии, Лаоса, Мьянмы, Швейцарии и др.

Трамп призвал активно заключать сделки, которые позволят снизить тарифы. Так, США успели заключить торговые сделки с семью партнерами: Великобританией, ЕС, Южной Кореей, Японией, Филиппинами, Вьетнамом и Индонезией. В обмен на пониженные пошлины в 15–20% эти страны согласились на крупные инвестиции в США, закупку американских товаров и энергоресурсов, а также на политическое и военное сотрудничество.

Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп таможенные пошлины США выплаты американцы
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
