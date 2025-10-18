WSJ узнала, что США изучают возможность отмены пошлин на ряд товаров

WSJ: США изучают вариант отмены пошлин на ряд товаров, не производимых в стране

Администрация Трампа может отменить или снизить пошлины на ряд товаров, сообщает WSJ. По данным издания, американский президент предложил отменить тарифы на сотни видов товаров, если поставляющие их страны заключат сделки с США

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отменить или снизить пошлины на ряд товаров, которые не производятся в стране. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, за последние несколько недель Трамп освободил десятки позиций из-под действия так называемых ответных пошлин. Он предложил отменить пошлины на еще сотни видов товаров, если поставляющие их страны заключат торговые соглашения с США.

По словам источников, знакомых с планами администрации Трампа, предложение освободить больше товаров от пошлин отражает растущее среди чиновников мнение о том, что следует снизить пошлины на товары, которые не производятся внутри страны. WSJ отмечает, что данная позиция показывает стремление команды Трампа подстраховаться на случай, если Верховный суд признает пошлины незаконными.

Издание также пишет, что такая политика отличается от первоначальных заявлений министра торговли США Говарда Латника, который сообщал, что из зеркальных пошлин Трампа не будет исключений.

В августе вступили в силу импортные пошлины, введенные Трампом в отношении 65 государств. На товары из 39 стран и ЕС распространяется пошлина в размере 15%, продукция еще из 26 подпала под тарифы от 18 до 41%.

После обсуждений с Китаем Вашингтон установил тарифную ставку для китайских товаров на уровне 30%. 6 августа Трамп ввел для Индии поверх 25-процентных пошлин, оговоренных в указе, «штрафные» 25% за покупку российской нефти.

Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что Трамп превысил полномочия, проводя большую часть своей масштабной тарифной политики. Как сообщал Reuters, суд признал большинство пошлин незаконными. Администрация американского президента 4 сентября попросила Верховный суд отменить вынесенное апелляционным судом постановление.