 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

WSJ узнала, что США изучают возможность отмены пошлин на ряд товаров

WSJ: США изучают вариант отмены пошлин на ряд товаров, не производимых в стране
Сюжет
Торговая война США
Администрация Трампа может отменить или снизить пошлины на ряд товаров, сообщает WSJ. По данным издания, американский президент предложил отменить тарифы на сотни видов товаров, если поставляющие их страны заключат сделки с США
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отменить или снизить пошлины на ряд товаров, которые не производятся в стране. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, за последние несколько недель Трамп освободил десятки позиций из-под действия так называемых ответных пошлин. Он предложил отменить пошлины на еще сотни видов товаров, если поставляющие их страны заключат торговые соглашения с США.

По словам источников, знакомых с планами администрации Трампа, предложение освободить больше товаров от пошлин отражает растущее среди чиновников мнение о том, что следует снизить пошлины на товары, которые не производятся внутри страны. WSJ отмечает, что данная позиция показывает стремление команды Трампа подстраховаться на случай, если Верховный суд признает пошлины незаконными.

Трамп перенес введение пошлин на импорт грузовиков на 1 ноября
Политика
Фото:Apu Gomes / Getty Images

Издание также пишет, что такая политика отличается от первоначальных заявлений министра торговли США Говарда Латника, который сообщал, что из зеркальных пошлин Трампа не будет исключений.

В августе вступили в силу импортные пошлины, введенные Трампом в отношении 65 государств. На товары из 39 стран и ЕС распространяется пошлина в размере 15%, продукция еще из 26 подпала под тарифы от 18 до 41%.

После обсуждений с Китаем Вашингтон установил тарифную ставку для китайских товаров на уровне 30%. 6 августа Трамп ввел для Индии поверх 25-процентных пошлин, оговоренных в указе, «штрафные» 25% за покупку российской нефти.

Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что Трамп превысил полномочия, проводя большую часть своей масштабной тарифной политики. Как сообщал Reuters, суд признал большинство пошлин незаконными. Администрация американского президента 4 сентября попросила Верховный суд отменить вынесенное апелляционным судом постановление.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Алена Нефедова
Администрация президента США Дональд Трамп пошлины
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп назвал США богатейшей страной мира после введения пошлин
Политика
США в ноябре введут 100%-е пошлины на товары из КНР сверх текущего уровня
Экономика
Трамп заявил, что «все выходят» из БРИКС после угроз пошлинами США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
«Газпром» подал иск к филиалу Linde Бизнес, 13:23
ФСБ рассекретила данные о насилии в немецких лагерях в Константиновке Общество, 13:21
Умер ученый и публицист Сергей Кара-Мурза Общество, 13:17
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
МАГАТЭ сообщило о начале ремонта ведущих на ЗАЭС линий электропередачи Общество, 13:13
НХЛ не будет организовывать церемонию в честь 900-го гола Овечкина Спорт, 13:11
Двое молодых российских регбистов погибли в ДТП Спорт, 13:02
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Уиткофф заявил, что чувствовал себя преданным после удара Израиля по Дохе Политика, 12:58
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
WSJ узнала, что США изучают возможность отмены пошлин на ряд товаров Политика, 12:41
Как децентрализованные решения меняют финансовый сектор Отрасли, 12:35
ХАМАС не стал обещать разоружение из-за «контроля над безопасностью» Газы Политика, 12:34
Виктор Сухоруков опроверг сообщения о госпитализации Общество, 12:31
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30