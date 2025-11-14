Роспотребнадзор начал проверку в школе, где в хлебе нашли личинки

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после выявления случая острой кишечной инфекции среди учащихся Мильковской средней школы № 2 на Камчатке. Там ранее в хлебе обнаружили личинки и насекомых. Об этом сообщила пресс-служба краевого ведомства.

С 11 ноября проводится комплекс противоэпидемических мер, отобраны образцы пищевой продукции, воды и смывы с объектов внешней среды для лабораторных исследований.

Проверка также организована в отношении поставщика хлеба и хлебобулочных изделий для школы. Отобранные образцы направлены на экспертизу. Ведомство сообщает, что ситуация находится под контролем, а результаты расследования представят дополнительно.

11 ноября после сообщений о личинках и насекомых проверку в школе № 2 провела проверку прокуратура. Выездная проверка подтвердила, что в хлебе есть «посторонние объекты», а партию некачественного продукта изъяли. Кроме того, еще до инцидента хлеб поставили в школу № 1, вследствие чего там также прошла проверка.