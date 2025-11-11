Школьники на Камчатке нашли личинки и насекомых в хлебе школьной столовой
На Камчатке в хлебе столовой средней школы № 2 ученики нашли личинки и насекомых. Прокуратура провела проверку, об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
Выездная проверка подтвердила, что в хлебе есть «посторонние объекты». Партию некачественного хлеба изъяли. Проверку провели также в школе № 1, так как хлеб из этой партии привезли и туда.
В Карелии в октябре у 29 учеников начальных классов нашли острую кишечную инфекцию, одного ребенка госпитализировали, остальных отправили на амбулаторное лечение. Массовое заражение случилось в школе № 3 поселка Новая Вилга (Прионежский район). После отравления прокуратура и Роспотребнадзор провели проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей.
