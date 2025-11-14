В Киевской области отработала ПВО

В Киевской области работают системы ПВО, сообщила пресс-служба областной военной администрации (ОВА).

«В регионе работают силы ПВО <...>. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги», — говорится в сообщении. Согласно карте воздушных тревог Украины, в Киевской области действует такой сигнал опасности.

В конце октября в двух районах Киева после прогремевших взрывов вспыхнули пожары. Для их тушения пожара привлекали вертолеты.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.