В Киевской области отработала ПВО
В Киевской области работают системы ПВО, сообщила пресс-служба областной военной администрации (ОВА).
«В регионе работают силы ПВО <...>. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги», — говорится в сообщении. Согласно карте воздушных тревог Украины, в Киевской области действует такой сигнал опасности.
В конце октября в двух районах Киева после прогремевших взрывов вспыхнули пожары. Для их тушения пожара привлекали вертолеты.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
