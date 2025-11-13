«Суспiльне» узнало о плане эвакуации части киевлян на случай блэкаута

Из-за блэкаута в Киеве часть горожан могут эвакуировать, узнало «Суспiльне»﻿. В администрации Киева заявили, что эвакуация в таком случае не предусмотрена, однако работают более 1 тыс. «пунктов несокрушимости»

Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press

В случае полного блэкаута в Киеве из-за длительного отсутствия электроэнергии часть горожан могут эвакуировать, сообщает «Суспiльне» со ссылкой на источник в Киевской городской военной администрации.

По словам собеседника издания, соответствующий документ разработан и утвержден Советом обороны Киева. «В Киеве документально разработан план эвакуации. Есть резерв горючего, наработаны пути эвакуации», — отметил собеседник.

Однако в департаменте муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации утверждают, что эвакуация не предусмотрена.

Централизованный вывоз людей возможен в следующих случаях: аварии, связанные с выбросом радиоактивных и опасных химических веществ, катастрофическое затопление местности, землетрясения, массовые лесные и торфяные пожары, а также оползни и вооруженные конфликты.

В администрации добавили, что в случае продолжительных отключений света в Киеве «обустроены и функционируют на должном уровне» более 1 тыс. «пунктов несокрушимости» — защищенных мест, где есть мобильная связь, интернет, электричество и отопление. Большинство из них расположено в школах.

Источник «Суспiльне» отметил, что планы администрации об эвакуации киевлян при блэкауте предусматривают в том числе выезд горожан на машинах. Сколько людей эвакуируют из города и в какие сроки, он не уточнил, сославшись на государственную тайну.

Кроме того, по информации собеседника издания, с военными утвержден секторальный план обороны Киева.

Вечером 8 ноября в Киеве пропал свет. По данным «Центрэнерго», после удара были отключены все государственные теплоэлектростанции, уровень генерации ТЭС упал до нуля. Речь идет о Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской в Киевской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.