Военная операция на Украине⁠,
0

«Суспiльне» узнало о плане эвакуации части киевлян на случай блэкаута

Сюжет
Военная операция на Украине
Из-за блэкаута в Киеве часть горожан могут эвакуировать, узнало «Суспiльне»﻿. В администрации Киева заявили, что эвакуация в таком случае не предусмотрена, однако работают более 1 тыс. «пунктов несокрушимости»
Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press

В случае полного блэкаута в Киеве из-за длительного отсутствия электроэнергии часть горожан могут эвакуировать, сообщает «Суспiльне» со ссылкой на источник в Киевской городской военной администрации.

По словам собеседника издания, соответствующий документ разработан и утвержден Советом обороны Киева. «В Киеве документально разработан план эвакуации. Есть резерв горючего, наработаны пути эвакуации», — отметил собеседник.

Однако в департаменте муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации утверждают, что эвакуация не предусмотрена.

Централизованный вывоз людей возможен в следующих случаях: аварии, связанные с выбросом радиоактивных и опасных химических веществ, катастрофическое затопление местности, землетрясения, массовые лесные и торфяные пожары, а также оползни и вооруженные конфликты.

В администрации добавили, что в случае продолжительных отключений света в Киеве «обустроены и функционируют на должном уровне» более 1 тыс. «пунктов несокрушимости» — защищенных мест, где есть мобильная связь, интернет, электричество и отопление. Большинство из них расположено в школах.

В Киеве произошел блэкаут после ударов по инфраструктуре
Политика
Киев, Украина

Источник «Суспiльне» отметил, что планы администрации об эвакуации киевлян при блэкауте предусматривают в том числе выезд горожан на машинах. Сколько людей эвакуируют из города и в какие сроки, он не уточнил, сославшись на государственную тайну.

Кроме того, по информации собеседника издания, с военными утвержден секторальный план обороны Киева.

Вечером 8 ноября в Киеве пропал свет. По данным «Центрэнерго», после удара были отключены все государственные теплоэлектростанции, уровень генерации ТЭС упал до нуля. Речь идет о Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской в Киевской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Киев Украина блэкаут электроэнергия

