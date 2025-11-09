 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В аварии с Lamborghini на севере Москвы погиб криптобизнесмен Алексей Долгих
Криптобизнесмен Долгих был за рулем Lamborghini, которая разбилась на Международном шоссе в Москве, он не справился с управлением. Вместе с ним погиб еще один пассажир, двух других госпитализировали

В результате аварии с Lamborghini на Международном шоссе в Москве погиб находившийся за рулем криптобизнесмен Алексей Долгих, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Об этом также рассказал источник РЕН ТВ.

Авария произошла ночью, по данным прокуратуры, иномарка наехала на препятствие. По сведениям Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением, погиб также один из пассажиров, еще двух госпитализировали.

Mash пишет, что машина не вписалась в поворот и влетела в отбойник на большой скорости — 150 км/ч, после чего перевернулась. Прокуратура начала проверку.

В сентябре прошлого года Shot сообщал, что на Lamborghini Долгих скрылись участники стрельбы в ресторане на Патриарших прудах.

Два человека погибли в ДТП с Lamborghini на севере Москвы
Общество

Канал утверждал, что свою Lamborghini Urus Долгих купил летом 2024-го за 35 млн руб. По информации Mash с тех пор бизнесмен получил за езду на этой машине порядка 400 штрафов, из них в 2024-м — 119, а в 2025-м — 281. Чаще всего он нарушал скоростной режим, шесть раз был остановлен за езду непристегнутым.

SHOT пишет, что Долгих также подозревался в отмывании денег, из-за чего был внесен в «черный список» российских банков.

Это перечень граждан, предпринимателей и компаний, которым банки отказали в открытии счета или обслуживании на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Закон обязывает банки, страховые, лизинговые, факторинговые компании и другие финансовые институты, перечисленные в нем, осуществлять контроль за операциями своих клиентов, пресекать подозрительные транзакции, связанные с отмыванием денег и финансированием террористической и экстремистской деятельности.

