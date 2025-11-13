Экипаж упавшего на юге Карелии истребителя Су-30 погиб

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Экипаж истребителя Су-30, упавшего во время учебно-тренировочного полета в Карелии 13 ноября, погиб, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб», — говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).

О падении истребителя также написал губернатор региона Артур Парфенчиков. Он уточнил, что самолет потерпел крушение в Прионежском районе. Экстренные службы Карелии направили к месту предполагаемого крушения.

Около месяца назад, 9 октября, в Липецкой области разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Он заходил на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета.

Су-30 — советский и российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+. Предназначен для выполнения различных боевых задач, включая воздушные бои, атаки на наземные цели и морскую разведку.