Экипаж упавшего на юге Карелии истребителя Су-30 погиб
Экипаж истребителя Су-30, упавшего во время учебно-тренировочного полета в Карелии 13 ноября, погиб, сообщила пресс-служба Минобороны.
«Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб», — говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).
О падении истребителя также написал губернатор региона Артур Парфенчиков. Он уточнил, что самолет потерпел крушение в Прионежском районе. Экстренные службы Карелии направили к месту предполагаемого крушения.
Около месяца назад, 9 октября, в Липецкой области разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Он заходил на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета.
Су-30 — советский и российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+. Предназначен для выполнения различных боевых задач, включая воздушные бои, атаки на наземные цели и морскую разведку.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций