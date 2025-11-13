 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Карелии упал истребитель Су-30

Су-30 выполнял учебный полет без боекомплекта, он упал в безлюдной местности на юге Карелии. Экипаж погиб
Истребитель Су-30
Истребитель Су-30 (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

В Прионежском районе Карелии разбился военный самолет, сообщил губернатор Артур Парфенчиков. В Минобороны рассказали, что упал истребитель Су-30, передает ТАСС.

«Получил информацию о падении военного самолета в Прионежском районе. Направил экстренные службы Карелии к месту предполагаемого крушения», — написал губернатор в телеграм-канале.

В военном ведомстве сообщили, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта, он упал в безлюдном районе, экипаж погиб.

Прионежский район расположен на юге Карелии.

Су-30 — двухместный многоцелевой истребитель. Самолет предназначен для выполнения различных боевых задач, включая воздушные бои, атаки на наземные цели и морскую разведку.

Около месяца назад, 9 октября, в Липецкой области разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Он заходил на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета.

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
истребитель Карелия Су-30

