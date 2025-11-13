Минпромторг ответил на жалобы химчисток о зависимости от импорта
Минпромторг опроверг информацию участников рынка химчисток о дефиците ряда химических продуктов и заявил о наличии свободных производственных мощностей по выпуску перекиси водорода. Ранее представители отрасли пожаловались в эфире Радио РБК на зависимость от импорта расходных материалов, достигающую 85%.
«В 2023 году в Чувашской Республике было запущено производство ООО «Волжская перекись», выпускающее чистую антрахиноновую перекись водорода мощностью 50 тыс. т в год, в этом же регионе существует производство изопропиловой перекиси водорода мощностью 30 тыс. т в год в пересчете на 100%-ю концентрацию», — сообщили в пресс-службе министерства. В Минпромторге подчеркнули, что эти предприятия полностью обеспечивают внутренний спрос и имеют экспортный потенциал.
При этом в министерстве признали проблему с перхлорэтиленом. «Потребности российского рынка не закрыты, но строительство соответствующего производства рассматривается инвесторами», — заявила пресс-служба министерства. В ведомстве добавили, что российские производители предлагают широкий выбор профессиональных средств для прачечных и аквачистки.
«Импортозамещение пока, к сожалению, нашей отрасли совсем не коснулось. Ни по оборудованию, ни по химии. Элементарная перекись водорода, к сожалению, не производится в России. А китайские аналоги совершенно не отвечают качеству, которое нам необходимо», — рассказала в эфире Радио РБК гендиректор сети химчисток «Белый город» Виктория Горлач.
Она отметила, что расходные материалы для химчистки, аксессуары, матрицы, которыми маркируются вещи, степлеры и скобы по-прежнему используются только импортные, из-за чего резко подскочили цены — на 50% за несколько лет.
«Перхлорэтилен — он только импортный. Мы отправляли письма в правительство, но, к сожалению, в России нет ни одного завода, который бы производил тетрахлорэтилен», — добавила Горлач.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций