Российские химчистки пожаловались на зависимость от импорта

Участники рынка рассказали Радио РБК, что зависимость от импортных расходных материалов достигает 85%. Перекись водорода продолжают закупать за рубежом, а российское оборудование уступает иностранному в надежности

Химчистки в России по прежнему зависимы от импорта — необходимых аксессуаров, веществ и прочих расходных материалов, рассказали РБК участники рынка.

«Импортозамещение пока, к сожалению, нашей отрасли совсем не коснулось. Ни по оборудованию, ни по химии. Элементарная перекись водорода, к сожалению, не производится в России. А китайские аналоги совершенно не отвечают качеству, которое нам необходимо», — говорит гендиректор сети химчисток «Белый город» Виктория Горлач.

По ее словам, расходные материалы для химчистки, аксессуары, матрицы, которыми маркируются вещи, степлеры, и скобы по-прежнему используются только импортными.

«Соответственно, цены крайне поднялись. За последние несколько лет процентов на 50%. Перхлорэтилен — он только импортный. Мы отправляли письма в правительство, но, к сожалению, в России нет ни одного завода, который бы производил тетрахлорэтилен», — добавила Горлач.

Перхлорэтилен (тетрахлорэтилен) — это бесцветный растворитель, который широко используется в химчистках из-за его способности эффективно удалять жировые, масляные и восковые загрязнения с тканей, не повреждая их. Он не горюч, быстро испаряется и не оставляет запаха после обработки, что делает его популярным выбором для «сухой» чистки.

Производители стройматериалов оценили зависимость от импорта
Бизнес
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Директор химчистки-прачечной «Акварели» Тамара Нехорошева сообщила, что во многих химчистках стоит импортное оборудование.

«Немецкое, итальянское, французское, швейцарское и так далее. Вот проблема с чем есть, так это с запасными частями к этим машинам», — сказала она.

По ее словам, купить эти детали на рынке сложно, а доставка их долгая.

«И чрезвычайно высокие цены. Оригинальная запчасть стоит в десятки раз [дороже поддельной]. Евразия в десятки раз дороже, нежели российские аналоги. Вот с этим, я считаю, есть проблемы», — заключила она.

Генеральный директор компании Lindaily, предоставляющей услуги аренды текстильных изделий, Николай Стотыка, посетовал, что локальных производителей, способных поставить химию того же качества, что и зарубежные, на рынке нет. Импортных химических веществ порядка 85%, уточнил он.

«Мы по-прежнему работаем с экс-иностранными компаниями, поставщиками химии, которые как раз пытаются локализовать [производство в России]. Это же касается оборудования», — пояснил Стотыка.

По его словам, после 2022 года его компания потеряла доступ к итальянскому и немецкому оборудованию.

«Уже начиная с 2020 года мы стали тестировать оборудование турецкое. Сейчас смотрим, конечно же, на китайский рынок», — сказал РБК собеседник.

Российское оборудование сильно выигрывает в цене, «но по надежности проигрывает», говорит Стотыка.

«Последние семь лет непрестанных поисков локальных производителей говорят о том, что нам не хватает, во-первых, качественных тканей, во-вторых, не хватает технологичных производств, которые могут выдерживать стабильность качества и работать с небольшими объемами, с широким ассортиментом. Отечественных тканей, которые выдерживают индустриальную стирку, которые служат долго, не теряя своих защитных свойств, <...> практически нет, к сожалению, — заключил он.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Олег Овчаренко, Мария Пичугина
химчистки импортные товары зависимость

