Пожарная тревога объявлена в Арбитражном суде Москвы

Фото: РБК

В Арбитражном суде Москвы объявили пожарную тревогу, идет эвакуация, сообщает «РИА Новости».

Пожарные по данному адресу не выезжали, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

РБК направил запрос в пресс-службу Арбитражного суда

Ранее, 22 сентября эвакуацию объявили в Тверском и Мещанском судах Москвы, которые находятся в одном здании. Кроме того, эвакуировали сотрудников из здания Басманного суда, которое расположено на той же улице, Каланчевской, в нем идет ремонт.