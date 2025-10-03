 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Пожарная тревога объявлена в Арбитражном суде Москвы

Фото: РБК
Фото: РБК

В Арбитражном суде Москвы объявили пожарную тревогу, идет эвакуация, сообщает «РИА Новости».

Пожарные по данному адресу не выезжали, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

РБК направил запрос в пресс-службу Арбитражного суда

В Эрмитаже провели эвакуацию из-за ложного письма о минировании
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее, 22 сентября эвакуацию объявили в Тверском и Мещанском судах Москвы, которые находятся в одном здании. Кроме того, эвакуировали сотрудников из здания Басманного суда, которое расположено на той же улице, Каланчевской, в нем идет ремонт.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Софья Полковникова
эвакуация Московский арбитражный суд пожарная сигнализация
Материалы по теме
Сирены и объявление эвакуации с пляжей Сочи из-за угрозы дронов. Видео
Политика
В трех судах Москвы объявлена эвакуация
Общество
В АТОР сообщили об эвакуации россиян из отеля на фоне пожаров в Турции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
В Оренбургской области дроны пытались атаковать промышленный объект Политика, 12:25
Мэр Орска сообщил о работе сил Минобороны в городе Политика, 12:20
Против журналистки Лариной открыли второе за неделю уголовное дело Общество, 12:18
В Казахстане у незаконных майнеров конфисковали $642 тыс. в криптовалюте Крипто, 12:18
Минпросвещения расширит эксперимент со сдачей двух ОГЭ Общество, 12:11
Юран отреагировал на баннер со своим именем на матче Лиги Европы Спорт, 12:00
Пожарная тревога объявлена в Арбитражном суде Москвы Общество, 11:59
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Отмена льгот по страховым взносам: к чему готовиться компаниям и ИППодписка на РБК, 11:58
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 11:58
Задержанный во Франции и шедший из России танкер Boracay покинул порт Политика, 11:57
В Калифорнии локализовали пожар, возникший после взрыва на крупном НПЗ Общество, 11:52
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией Политика, 11:52
В Великобритании обвинили Россию в попытках глушить космические спутники Политика, 11:48
Команда The Cultt — о состоянии ресейла и новом подходе к селекции Стиль, 11:47