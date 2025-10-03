Пожарная тревога объявлена в Арбитражном суде Москвы
В Арбитражном суде Москвы объявили пожарную тревогу, идет эвакуация, сообщает «РИА Новости».
Пожарные по данному адресу не выезжали, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК направил запрос в пресс-службу Арбитражного суда
Ранее, 22 сентября эвакуацию объявили в Тверском и Мещанском судах Москвы, которые находятся в одном здании. Кроме того, эвакуировали сотрудников из здания Басманного суда, которое расположено на той же улице, Каланчевской, в нем идет ремонт.
