Общество⁠,
В Краснодаре из школы эвакуировали 700 человек из-за пожара. Видео

В Краснодаре случился пожар в школе, из-за которого эвакуировали 700 человек. По информации главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, сигнал о задымлении в здании на улице Автолюбителей поступил в 12:48 25 октября, сообщает «РИА Новости».

Сразу после сообщения о задымлении спасатели организовали эвакуацию всех находящихся в здании людей. По предварительным данным, из школы вывели семьсот человек, подавляющее большинство — 660 человек — составляли дети. Возгорание оперативно локализовали и ликвидировали пожарные расчеты.

Предварительная оценка площади пожара составила около двух квадратных метров, однако в ведомстве подчеркнули, что эта информацию могут уточнить. Для ликвидации последствий МЧС России привлекла 35 сотрудников и 10 единиц специальной техники.

В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает все обстоятельства произошедшего и точные причины возгорания. В пресс-службе регионального управления МЧС добавили, что вся представленная информация является оперативной.

РБК обратился за комментарием в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

