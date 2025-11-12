 Перейти к основному контенту
Общество
0

В ЦБ предложили обязать банки возвращать деньги при взломе приложения

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк прорабатывает инициативу, обязывающую банки возмещать клиентам средства, похищенные мошенниками при взломе мобильного приложения банка через вредоносные программы. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ России Вадим Уваров «РИА Новости».

«При нашем участии прорабатывается вопрос о том, чтобы обязать банки возмещать клиентам деньги, если мошенники в результате взлома мобильного приложения банка с помощью вредоносной программы похитили средства», — сообщил Уваров.

Одновременно с этим банки уже доработали свои мобильные приложения, дополнив их функционалом для выявления вредоносного программного обеспечения на устройствах клиентов, заявил Уваров.

Путин затребовал доклад о борьбе с телефонными и интернет-мошенниками
Политика
Владимир Путин

В апреле Владимир Путин поручил правительству и ЦБ разработать единый подход для борьбы с мошенниками. Президент предложил обязать банки возвращать клиентам деньги, если их украли через вредоносные программы. Также Путин предложил включить в общеобразовательные программы курсы по финансовой грамотности.

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Теги
Антонина Сергеева
ЦБ мошенничество в банке Банки мобильное приложение

