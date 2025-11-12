 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Учительница в Москве попала в больницу после нападения старшеклассника

В одной из столичных школ ученик 10 класса напал на учительницу, ударив ее по голове, женщину госпитализировали, сообщила пресс-служба департамента образования Москвы.

В пресс-службе уточнили, что ученик, дождавшись, когда учитель выйдет из класса, похитил с ее стола пачку тетрадей. После возвращения педагог обнаружила пропажу и потребовала вернуть тетради, в ответ на что подросток нанес ей удары по голове. Пострадавшего педагога госпитализировали.

«Подобное поведение абсолютно недопустимо и противоречит всем нормам морали, нравственности и закона», — отметили в департаменте. Ведомство добавило, что по факту нападения проводятся проверки правоохранительными органами и администрацией школы. По итогам расследования в отношении ученика будет применено предусмотренное законом наказание, также решается вопрос о его исключении из школы.

Учительница, в которую стрелял 6-летний мальчик, подала иск против школы
Общество
Фото:Denise Lavoie / AP / ТАСС

Ранее в октябре в селе Поселье в Бурятии завязалась драка между учителем местной школы и учеником. В результате драки ребенок получил перелом. По информации портала 72.ру, подросток на уроке баловался водным пистолетом, стрелял в преподавателя и провоцировал его. В ответ педагог дал школьнику подзатыльник, после чего отвел его в раздевалку, где между ними произошла потасовка. Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал инцидент вопиющим случаем

Авторы
Теги
Егор Алимов
Москва Школа учитель ученик нападение

