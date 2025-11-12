Полиция начала проверку после нападения школьника на учительницу в Москве
Сотрудники полиции начали проверку из-за нападения ученика на учительницу в школе на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по городу.
Проверку организовали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Школьника 2009 года рождения вместе с законными представителями пригласили в отдел полиции.
Информация об инциденте поступила в полицию Чертаново Центрального. Как предварительно установили правоохранители, у учительницы произошел конфликт с учеником, из-за которого он избил женщину.
По информации столичного департамента образования, подросток украл с учительского стола пачку тетрадей. Когда педагог обнаружила пропажу, она потребовала вернуть их. Тогда ученик нанес ей удары по голове, женщине потребовалась госпитализация.
В департаменте сообщили, что проверку также начала администрация школы, решается вопрос об исключении подростка из учреждения.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций