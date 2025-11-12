Полиция начала проверку из-за нападения старшеклассника на учителя в Чертаново

Полиция начала проверку после нападения школьника на учительницу в Москве

Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press

Сотрудники полиции начали проверку из-за нападения ученика на учительницу в школе на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по городу.

Проверку организовали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Школьника 2009 года рождения вместе с законными представителями пригласили в отдел полиции.

Информация об инциденте поступила в полицию Чертаново Центрального. Как предварительно установили правоохранители, у учительницы произошел конфликт с учеником, из-за которого он избил женщину.

По информации столичного департамента образования, подросток украл с учительского стола пачку тетрадей. Когда педагог обнаружила пропажу, она потребовала вернуть их. Тогда ученик нанес ей удары по голове, женщине потребовалась госпитализация.

В департаменте сообщили, что проверку также начала администрация школы, решается вопрос об исключении подростка из учреждения.