«Портовый альянс» сообщил о масштабной хакерской атаке на сети портов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Цифровая инфраструктура морских терминалов под управлением «Портового альянса» в течение трех суток подвергалась масштабной DDoS-атаке с одновременной попыткой взлома из-за рубежа, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Там отметили, что злоумышленники рассчитывали дестабилизировать работу предприятий и нарушить бизнес-процессы, связанные с экспортными отгрузками в Балтийском, Азово-Черноморском, Дальневосточном, Арктическом бассейнах.

«Атака была идентифицирована как многовекторная, сочетающая амплификацию DNS, SYN, IP Fragmentation и UDP-флуд, с пиковой интенсивностью до 16 Gbps с использованием ботнета из более чем 15 тыс. уникальных IP-адресов по всему миру», — говорится в сообщении.

В настоящее время атака «успешно подавлена» и «работоспособность всех ключевых систем сохранена», добавили в пресс-службе.

Стивидорная компания «Портовый альянс» управляет шестью морскими терминалами, расположенными в Туапсе, Мурманске, Усть-Луге, Находке и в Хабаровском крае. Общий объем перевалки угля и минеральных удобрений составляет более 50 млн т в год.

В конце июля 2025 года компания «Аэрофлот» столкнулась с масштабной хакерской атакой, которая вызвала сбой в работе информационных систем. Он повлек за собой отмену десятков рейсов внутри России и за рубеж. Стабилизировать расписание удалось лишь на следующий день. Ответственность за случившееся взяли на себя хакеры из группировки Silent Crow вместе с сообществом «Киберпартизаны BY».

По оценке экспертов, убытки авиаперевозчика от одного дня простоя могли составить около 260 млн руб.