 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Бизнес⁠,
0

«Портовый альянс» сообщил о масштабной хакерской атаке на сети портов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Цифровая инфраструктура морских терминалов под управлением «Портового альянса» в течение трех суток подвергалась масштабной DDoS-атаке с одновременной попыткой взлома из-за рубежа, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Там отметили, что злоумышленники рассчитывали дестабилизировать работу предприятий и нарушить бизнес-процессы, связанные с экспортными отгрузками в Балтийском, Азово-Черноморском, Дальневосточном, Арктическом бассейнах.

«Атака была идентифицирована как многовекторная, сочетающая амплификацию DNS, SYN, IP Fragmentation и UDP-флуд, с пиковой интенсивностью до 16 Gbps с использованием ботнета из более чем 15 тыс. уникальных IP-адресов по всему миру», — говорится в сообщении.

В настоящее время атака «успешно подавлена» и «работоспособность всех ключевых систем сохранена», добавили в пресс-службе.

Тайские власти арестовали хакера из России по запросу США
Общество
Фото:Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

Стивидорная компания «Портовый альянс» управляет шестью морскими терминалами, расположенными в Туапсе, Мурманске, Усть-Луге, Находке и в Хабаровском крае. Общий объем перевалки угля и минеральных удобрений составляет более 50 млн т в год.

В конце июля 2025 года компания «Аэрофлот» столкнулась с масштабной хакерской атакой, которая вызвала сбой в работе информационных систем. Он повлек за собой отмену десятков рейсов внутри России и за рубеж. Стабилизировать расписание удалось лишь на следующий день. Ответственность за случившееся взяли на себя хакеры из группировки Silent Crow вместе с сообществом «Киберпартизаны BY».

По оценке экспертов, убытки авиаперевозчика от одного дня простоя могли составить около 260 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Денис Малышев, Виктория Елетина Виктория Елетина
морские порты хакеры кибербезопасность DDoS-атака

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Хакеры сообщили о взломе баз данных оборонных предприятий Украины
Политика
В Москве и Московской области задержали хакеров, создавших вирус «Медуза»
Общество
Касперский описал разницу в атаках хакеров из разных регионов мира
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
Финский министр заявил, что сотрудничество Китая и России «зашло далеко» Политика, 16:53
В Думе поспорили о еврейском происхождении Чебурашки. Видео Общество, 16:48
Euronews узнал о намерении четырех стран ЕС оспорить квоты по мигрантам Политика, 16:46
«Спартак» оштрафовали за неявку Станковича на пресс-конференцию Спорт, 16:45
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Си Цзиньпин вслед за Трампом и Путиным отказался лететь на саммит G20 Политика, 16:36
«ВТБ Мои Инвестиции» спрогнозировали снижение ставки ЦБ до 13% в 2026-м Инвестиции, 16:31
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
СПБ Биржа оценила перспективу запуска круглосуточных торгов в 3–5 лет Инвестиции, 16:25
Во Франции с Дурова сняли ограничения на перемещения Бизнес, 16:24
Не только импортозамещение: новые задачи для российской микроэлектроники Отрасли, 16:24
В Литве назвали, кто еще готов закрыть границу с Белоруссией Политика, 16:22
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Если вы достигаете 100% своих целей, вы поставили их неправильно Образование, 16:18
В Европе запретили называть джином безалкогольные напитки Вино, 16:16