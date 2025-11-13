Тайские власти арестовали хакера из России по запросу США
На Пхукете в Таиланде по запросу ФБР арестовали гражданина России, которого власти США обвиняют в киберпреступлениях, сообщил журналистам глава киберполиции Таиланда (TCSD) Сурапон Прембут, передает портал «Новости Пхукета».
В пресс-релизе ведомства о 35-летнем задержанном говорится, что он является «хакером мирового класса», участвовавшим в кибератаках на цифровую инфраструктуру «государственных ведомств Европы и США».
Проведенная совместно с ФБР операция носила название «Операция 293». Подозреваемый прибыл на Пхукет 30 октября, а 6 ноября его задержали в отеле в округе Таланг, приводит подробности тайское издание Khaosod English.
Позже следователи изъяли цифровые активы из кошельков задержанного. По версии следствия, злоумышленник заразил компьютеры вредоносным ПО, похитил ключи аутентификации и сид-фразы, используемые для доступа к торговым счетам криптовалют. Затем он конвертировал похищенные активы в USDT и Bitcoin и переправил средства на свои кошельки. Совокупный ущерб от действий хакера превысил 100 000 USDT, а в числе его жертв оказались также несколько граждан Таиланда, отметили в ведомстве.
Там назвали проведенную операцию по возвращению средств, полученных в результате международных киберпреступлений, одной из самых успешных операций в истории королевства.
Процедура экстрадиции хакера в США, как ожидается, начнется в ближайшее время.
