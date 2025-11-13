The Guardian узнала, что Би-би-си готова извиниться перед Трампом

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Британская телерадиокомпания Би-би-си готовится принести официальные извинения президенту США Дональду Трампу в попытке урегулировать судебный иск на миллиарды долларов. The Guardian сообщает, что руководство корпорации рассматривает этот шаг как способ разрешения конфликта, возникшего из-за монтажа речи Трампа в программе Panorama.

Инцидент связан с выпуском программы прошлого года, где при монтаже были совмещены фразы из выступления Трампа 6 января 2021 года, создавшие впечатление, что он напрямую призывал сторонников к штурму Капитолия. В смонтированном варианте прозвучали слова: «Мы пойдем к Капитолию, я буду с вами, и мы будем бороться. Мы будем бороться до конца». В оригинальной же речи эти фразы были разделены часовым интервалом.

Ранее председатель Би-би-си Самир Шах уже признал, что монтаж «создал ложное впечатление о прямом призыве к насилию». Этот скандал привел к отставке генерального директора Тима Дэви и главы новостного департамента Деборы Тернесс. Сам Трамп заявил, что чувствует «обязанность» подать в суд, отметив: «Они обманули публику и признали это».

Ранее Трамп уже добивался урегулирования подобных споров с другими крупными медиакомпаниями, которые предпочли заключить мировые соглашения.