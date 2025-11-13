В Германии согласовали обязательную медкомиссию и призыв по жребию

Фото: Hesham Elsherif / Getty Images

Правящая в Германии коалиция из СДПГ и блока ХДС/ХСС согласовала законопроект, который вернет обязательную медицинскую комиссию для всех мужчин по достижении 18 лет для последующей службы в вооруженных силах страны (бундесвере), хотя сама воинская служба останется добровольной, пишет Der Spiegel. Всеобщая воинская повинность приостановлена в Германии с 2011 года.

Впрочем, если годных к армейской службе добровольцев будет недостаточно, то власти доберут недостающих призывников путем жеребьевки в зависимости от потребностей Минобороны.

В четверг, 13 ноября, на специальных заседаниях должны собраться парламентские фракции, чтобы дать свое одобрение достигнутым соглашениям. Если закон будет оперативно принят бундестагом, то новые правила вступят в силу в начале следующего года.

Согласно законопроекту всем совершеннолетним мужчинам в Германии предстоит заполнить онлайн-анкету с информацией о состоянии здоровья, физической форме, образовании и готовности к военной службе. Женщины могут сделать это добровольно.

Кроме того, переговорщики в коалиции согласовали целевые показатели увеличения численности немецкой армии.

По данным издания, численность вооруженных сил Германии в соответствии с ее обязательствами перед НАТО должна увеличиться примерно на 80 тыс. — 260 тыс. человек. Кроме того, планируется набрать 200 тыс. резервистов.

Если целевые показатели не будут достигнуты, то немецкие власти примут закон о возвращении обязательной воинской повинности.

Летом 2025 года Bloomberg сообщил, что Берлин собирается к 2029 году удвоить национальный оборонный бюджет до €162 млрд ($189 млрд).

Позднее издание Politico отметило со ссылкой на дипломатов из Евросоюза, что Германия стремится стать доминирующей военной державой Европы.

12 ноября во время выступления по случаю 70-летия бундесвера министр обороны Германии Борис Писториус напомнил, что немецкая армия создавалась после Второй мировой войны под обещание никогда больше не допустить войн, исходящих с территории Германии.