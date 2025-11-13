Писториус напомнил о цели бундесвера не допустить войн с территории Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус напомнил, что немецкая армия создавалась после Второй мировой войны под обещание — никогда больше не допустить войн, исходящих с территории Германии. Об этом он заявил, выступая по случаю 70-летия бундесвера. Видео опубликовано на YouTube-канале ZDFheute Nachrichten.

«12 ноября 1955 года в Бонне первые солдаты и солдатки принесли присягу. Это был момент рождения нашей армии, и она возникла с обещанием: никогда больше войны, никогда больше — с немецкой земли», — сказал Писториус.

Он подчеркнул, что бундесвер действует в духе демократии, в рамках союзов, ориентируется на оборону страны и союзников.

По словам министра, сейчас Германия и Европа оказываются под военным, политическим и экономическим давлением, поэтому Берлин намерен усилить бундесвер.

В конце июля Bloomberg сообщил, что Германия намерена к 2029 году увеличить годовой оборонный бюджет до €162 млрд ($189 млрд), удвоив его. В эту сумму входят €9 млрд, которые Берлин выделяет на поддержку Киева.

Как пишет Politico 12 ноября со ссылкой на дипломатов из Евросоюза, Германия стремится стать доминирующей военной державой Европы, это изменение политического баланса в регионе сравнимо с землетрясением. В статье отмечается, что десятилетиями Европейский союз функционировал на основе негласного соглашения, по которому Германия занималась финансами.

Перестановка сил не только порождает вопросы бюджетного характера, но и бросает вызов давней истории блока, кто стоит на страже его безопасности, говорится в статье.