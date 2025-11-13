В четырех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Аэропорты Тамбова, Краснодара и Геленджика возобновили прием и отправку воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ночью ограничения на полеты также были введены в Калуге. Там ограничительные меры сняли к 3:34 мск.
Аэропорты регулярно приостанавливают работу на фоне угрозы налета беспилотников. За минувшую ночь над регионами России и Черным морем сбили 130 дронов.
Кореняко отметил, что временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
