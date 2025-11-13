 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

В четырех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Тамбова, Краснодара и Геленджика возобновили прием и отправку воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ночью ограничения на полеты также были введены в Калуге. Там ограничительные меры сняли к 3:34 мск.

В аэропорту Геленджика приостановили полеты вслед за Краснодаром
Политика

Аэропорты регулярно приостанавливают работу на фоне угрозы налета беспилотников. За минувшую ночь над регионами России и Черным морем сбили 130 дронов.

Кореняко отметил, что временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Александра Озерова
аэропорты Тамбов Краснодар Геленджик Калуга Росавиация

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В аэропорту Геленджика приостановили полеты вслед за Краснодаром
Политика
Аэропорт Краснодара ограничил полеты
Политика
Аэропорт Тамбова приостановил полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
Сотни брендов столкнулись с риском лишиться товарных знаков в России Бизнес, 10:47
Индекс гособлигаций России превысил 118 пунктов. С чем связан оптимизм Инвестиции, 10:45
Hürriyet узнала, что Турция допускает версию со сбитым военным самолетом Общество, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
FT рассказала о «пугающих переменах» для ВСУ на поле боя из-за «Рубикона» Политика, 10:38
Экс-глава города Горнозаводска погиб на фронте Общество, 10:35
Как IТ-компаниям сохранить льготы в 2026 годуПодписка на РБК, 10:31
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
При уничтожении морского дрона около Туапсе повреждены пять частных домов Политика, 10:26
Девять кругов управленческого ада. Как выбраться из каждого Образование, 10:22
Режим повышенной готовности ввели вокруг горящей многоэтажки в Оренбурге Общество, 10:19
Моргенштерну на 10 лет запретили въезд в Литву Политика, 10:12
Форвард «Филадельфии» Мичков отметился голом в третьем матче подряд Спорт, 10:09
Мосбиржа с 20 ноября запустит торги мини-фьючерсом на серебро Инвестиции, 10:05