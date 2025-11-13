Аэропорт Краснодара ограничил полеты
В аэропорту Краснодара (Пашковский) временно ограничили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал в посте Кореняко, подчеркнув, что мера необходима, чтобы обезопасить полеты.
Упомянутый воздушный хаб открыли для полетов спустя 3,5 года в середине сентября. Самолеты могут летать ежедневно с 9:00 мск до 19:00 мск. Интенсивность полетов ограничена: не более пяти взлетно-посадочных операций в час.
Первый рейс выполнила «Аэрофлот» 17 сентября.
