В Туве завели дело на мужчину, насильно поцеловавшего школьницу на улице

Мужчина напал на школьницу на одной из улиц Кызыла в Туве, возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД в телеграм-канале.

На кадрах с видеокамер, опубликованных телеграм-каналом Baza, видно, как мужчина остановил школьницу и после непродолжительной беседы, начал к ней приставать. Девочка принялась отбиваться, в итоге он повалил ее на землю, поцеловал и бегом удалился.

Дело возбуждено по статье п. «б» ч.4 ст. 132 Уголовного кодекса России — иные действия сексуального характера. Максимальная санкция — до двадцати лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемого.

В конце октября в Красногорске был арестован водитель маршрутного такси по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности девятилетней девочки. Водитель маршрутки, следовавшей в сторону пгт. Сабурово, попытался залезть под куртку девятилетней девочки.

Видео из автобуса, которое сняли очевидцы, ранее опубликовало агентство «Москва». Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, водителем оказался 38-летний гражданин одной из стран Центральной Азии. Его задержали в аэропорту при попытке улететь из России, рассказали следователи.