 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

В Туве завели дело на мужчину, насильно поцеловавшего школьницу на улице

Мужчина напал на школьницу на одной из улиц Кызыла в Туве, возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД в телеграм-канале.

На кадрах с видеокамер, опубликованных телеграм-каналом Baza, видно, как мужчина остановил школьницу и после непродолжительной беседы, начал к ней приставать. Девочка принялась отбиваться, в итоге он повалил ее на землю, поцеловал и бегом удалился.

Дело возбуждено по статье п. «б» ч.4 ст. 132 Уголовного кодекса России — иные действия сексуального характера. Максимальная санкция — до двадцати лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемого.

В Красногорске арестовали водителя маршрутки, пристававшего к школьнице
Общество
Фото:ГСУ СК России по Московской области / Telegram

В конце октября в Красногорске был арестован водитель маршрутного такси по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности девятилетней девочки. Водитель маршрутки, следовавшей в сторону пгт. Сабурово, попытался залезть под куртку девятилетней девочки.

Видео из автобуса, которое сняли очевидцы, ранее опубликовало агентство «Москва». Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, водителем оказался 38-летний гражданин одной из стран Центральной Азии. Его задержали в аэропорту при попытке улететь из России, рассказали следователи.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Тыва школьница педофил

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Отсидевший за педофилию волейболист пропустит ЧМ из-за отказа в визе
Спорт
Два педофила сбежали в Свердловской области перед вынесением приговора
Общество
Полиция начала проверку после нападения школьника на учительницу в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
В Москве спрогнозировали небольшое потепление до конца недели Общество, 07:21
Минобрнауки разъяснило ограничения платного приема в вузы Общество, 07:20
ТАСС узнал, что генерал Попов хранил дома раритетный «Маузер» Общество, 07:01
Банки аномально нарастили выдачу кредитов бизнесуПодписка на РБК, 07:00
Трамп призвал избирателей не забывать о шатдауне на следующих выборах Политика, 06:57
Над Ростовской областью перехватили дроны Политика, 06:40
Выброс плазмы с Солнца спровоцировал самые сильные сияния десятилетия Общество, 06:38
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В США завершился самый долгий в истории шатдаун Политика, 06:30
В Туве завели дело на мужчину, насильно поцеловавшего школьницу на улице Общество, 06:11
Галерея принцессы Евгении оспорит обвинение в нарушении санкций Политика, 06:06
Politico узнало о письмах Эпштейна с предложениями России данных о Трампе Политика, 05:58
В двух регионах объявили ракетную опасность Политика, 05:50
В аэропорту Геленджика приостановили полеты вслед за Краснодаром Политика, 05:32
Сийярто призвал прекратить финансировать Киев после скандала с коррупцией Политика, 05:11