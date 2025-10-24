В Красногорске арестовали водителя маршрутки, пристававшего к школьнице
В Красногорске арестовали водителя маршрутного такси, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности девятилетней девочки (пункт б часть 4 статьи 132 Уголовного кодекса). Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.
Видео из автобуса, которое сняли очевидцы, ранее опубликовало агентство «Москва». По данным СК, инцидент произошел 20 октября. Водитель маршрутки, следовавшей в сторону пгт. Сабурово, попытался залезть под куртку девятилетней девочки.
Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, водителем оказался 38-летний гражданин одной из стран Центральной Азии. Его задержали в аэропорту при попытке улететь из России, рассказали следователи.
В видео, опубликованном в телеграм-канале Волк, мужчина утверждает, что говорил по телефону и положил руку, не зная куда.
