Военная операция на Украине


Сийярто призвал прекратить финансировать Киев после скандала с коррупцией

Сийярто: ЕС должен прекратить финансировать Киев на фоне скандала с коррупцией
Сюжет
Военная операция на Украине

Европа должна прекратить финансировать Украину, среди властей которой царит коррупция, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Украинское государство уже много лет финансируется из денег европейцев через Брюссель. Между тем в Украине бушует коррупция», — написал в посте Сийярто.

По его словам, Киев еще ни разу не представил Евросоюзу «точного отчета о расходовании средств».

Сийярто назвал опасной позицию «западной политической семьи»
Политика
Петер Сийярто

Сийярто напомнил про недавний коррупционный скандал на Украине.

Три дня назад, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о разоблачении коррупционной схемы в компании «Энергоатом», которая является оператором всех украинских атомных электростанций. Организатором схемы следователи назвали Тимура Миндича, соратника президента Украины Владимира Зеленского и совладельца студии «Квартал 95».

По версии НАБУ, бизнесмен и его сообщники требовали у контрагентов откаты от контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика. Зеленский в ответ заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук теперь не должны оставаться на своих постах.

Россия выступает против любой помощи Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.

