Европа должна прекратить финансировать Украину, среди властей которой царит коррупция, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Украинское государство уже много лет финансируется из денег европейцев через Брюссель. Между тем в Украине бушует коррупция», — написал в посте Сийярто.

По его словам, Киев еще ни разу не представил Евросоюзу «точного отчета о расходовании средств».

Сийярто напомнил про недавний коррупционный скандал на Украине.

Три дня назад, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о разоблачении коррупционной схемы в компании «Энергоатом», которая является оператором всех украинских атомных электростанций. Организатором схемы следователи назвали Тимура Миндича, соратника президента Украины Владимира Зеленского и совладельца студии «Квартал 95».

По версии НАБУ, бизнесмен и его сообщники требовали у контрагентов откаты от контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика. Зеленский в ответ заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук теперь не должны оставаться на своих постах.

Россия выступает против любой помощи Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.