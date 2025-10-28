 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Сийярто назвал опасной позицию «западной политической семьи»

Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал опасной позицию «западной политической семьи», которая, по его словам, стремится к чрезмерной политизации и идеологизации международных вопросов, передает корреспондент РБК.

В своем выступлении на Минской международной конференции по евразийской безопасности Сийярто подверг критике подход западных стран к международным отношениям. «Моя западная политическая семья считает, что все должно быть чрезмерно политизировано и чрезмерно идеологично, а это очень опасно», — заявил министр.

Он подчеркнул, что Венгрия придерживается иного подхода: «Наше решение другое. Его основа — здравый смысл и рациональность».

Сийярто рассказал, что вынесла Венгрия за 40 лет в советском блоке
Политика
Петер Сийярто

Ранее Сийярто высказывался о рисках разделения мира на политические лагеря. На пресс-конференции он заявил, что опыт пребывания Венгрии в советском блоке показал опасность такого подхода. «40 лет мир был разделен на блоки, венгры потеряли почти 40 лет, именно этот феномен влияет на нас. Наш опыт говорит, что мы только потеряем, если вернемся к такому разделению», — отметил глава венгерского МИДа.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
При участии
Екатерина Постникова
Венгрия Сийярто Петер конференция
Материалы по теме
Сийярто рассказал, что вынесла Венгрия за 40 лет в советском блоке
Политика
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС со Словакией и Чехией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Певицу Наоко оштрафовали на ₽30 тыс. по статье о дискредитации армии Общество, 14:30
Bloomberg написал, как идея дать в долг Украине напугала Бельгию Политика, 14:28
Хуснуллин рассказал о мерах, которые помогут достроить все начатое Недвижимость, 14:26
В Москве задержали подозреваемых в краже 30 млн рублей у бизнесмена Общество, 14:21
В Ревде объявили траур после смертельного ДТП с сестрами 7 и 9 лет Общество, 14:17
Акции связанного с Трампами майнера выросли на отчете о новых биткоинах Крипто, 14:11
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Капитан «Реала» перенес операцию на колене Спорт, 14:08
Лукашенко «протянул руку» Западу и назвал ему свои четыре предложения Политика, 14:04
Зеленский сообщил о боевом применении ВСУ ракет «Фламинго» и «Рута» Политика, 13:58
От ветеринара до генного инженера: как готовят специалистов для АПК Национальные проекты, 13:54
ВСУ дважды пытались деблокировать окруженные в районе Купянска части Политика, 13:50
В Сбербанке спрогнозировали ослабление курса рубля до конца года Инвестиции, 13:43
Минобороны заявило о полной зачистке микрорайона Троянда в Красноармейске Политика, 13:39