Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал опасной позицию «западной политической семьи», которая, по его словам, стремится к чрезмерной политизации и идеологизации международных вопросов, передает корреспондент РБК.

В своем выступлении на Минской международной конференции по евразийской безопасности Сийярто подверг критике подход западных стран к международным отношениям. «Моя западная политическая семья считает, что все должно быть чрезмерно политизировано и чрезмерно идеологично, а это очень опасно», — заявил министр.

Он подчеркнул, что Венгрия придерживается иного подхода: «Наше решение другое. Его основа — здравый смысл и рациональность».

Ранее Сийярто высказывался о рисках разделения мира на политические лагеря. На пресс-конференции он заявил, что опыт пребывания Венгрии в советском блоке показал опасность такого подхода. «40 лет мир был разделен на блоки, венгры потеряли почти 40 лет, именно этот феномен влияет на нас. Наш опыт говорит, что мы только потеряем, если вернемся к такому разделению», — отметил глава венгерского МИДа.