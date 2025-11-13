Рубио завил, что США «особо не на что накладывать санкции» против России

У США почти закончились возможности для введения новых санкций против России, заявил госсекретарь Марко Рубио на брифинге по итогам встречи премьер-министров стран-членов G7. Видео опубликовано на YouTube-канале

Forbes Breaking News.

«С нашей стороны особо уже не на что накладывать санкции. Мы поразили их крупнейшие нефтяные компании — именно этого все ждали <...> честно говоря, я не знаю, что еще можно сделать. В этом плане у нас почти исчерпаны возможности для новых санкций», — сказал Рубио.

При этом, он отметил, что влияние санкций, наложенных на энергетический сектор России «ощущается», потому такие санкции нужно внедрять, что требует времени.

Он также сообщил, что США продолжают вести переговоры с Киевом о потребностях ее энергоинфраструктуры. Рубио подчеркнул необходимость помочь Украине «пережить зиму», отметив, что «в Киеве до 50–60% суток проходят без электричества».

По словам Рубио, США обсуждают с государством оборонительные средства для защиты энергосети.

В конце октября США ввели санкции против российских «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их дочерних компаний. Американский Минфин дал месяц на сворачивание операций с попавшими под ограничения компаниями.

Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что они повлекут за собой «определенные последствия», но существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны.