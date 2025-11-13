 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Война санкций⁠,
0

Рубио завил, что США «особо не на что накладывать санкции» против России

Сюжет
Война санкций

У США почти закончились возможности для введения новых санкций против России, заявил госсекретарь Марко Рубио на брифинге по итогам встречи премьер-министров стран-членов G7. Видео опубликовано на YouTube-канале
Forbes Breaking News.

«С нашей стороны особо уже не на что накладывать санкции. Мы поразили их крупнейшие нефтяные компании — именно этого все ждали <...> честно говоря, я не знаю, что еще можно сделать. В этом плане у нас почти исчерпаны возможности для новых санкций», — сказал Рубио.

При этом, он отметил, что влияние санкций, наложенных на энергетический сектор России «ощущается», потому такие санкции нужно внедрять, что требует времени.

Он также сообщил, что США продолжают вести переговоры с Киевом о потребностях ее энергоинфраструктуры. Рубио подчеркнул необходимость помочь Украине «пережить зиму», отметив, что «в Киеве до 50–60% суток проходят без электричества».

Reuters узнал, что ЛУКОЙЛ после санкций обратился с просьбой к США
Бизнес

По словам Рубио, США обсуждают с государством оборонительные средства для защиты энергосети.

В конце октября США ввели санкции против российских «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их дочерних компаний. Американский Минфин дал месяц на сворачивание операций с попавшими под ограничения компаниями.

Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что они повлекут за собой «определенные последствия», но существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Марко Рубио США санкции
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Reuters узнал, что ЛУКОЙЛ после санкций обратился с просьбой к США
Бизнес
Арт-галерею принцессы Евгении обвинили в нарушении санкций против России
Политика
Канада ввела санкции против Игоря Чайки и «Арктик СПГ 2»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
Конгресс США одобрил временный бюджет, завершающий рекордный шатдаун Политика, 04:29
Рубио завил, что США «особо не на что накладывать санкции» против России Политика, 04:19
Песков согласился с видением Вучича о подготовке Европы к войне с Россией Политика, 03:58
В Германии решили значительно снизить пособие для украинских беженцев Политика, 03:33
Рубио заявил, что США испытают средства доставки ядерного оружия Политика, 03:30
Шольц вновь связал распад его правительства и вопрос финансирования Киева Политика, 03:01
МИД назвал причину отказа Corriere della Sera публиковать ответ Лаврова Политика, 02:32
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
В МИДе заявили, что Москва приложила все усилия для переговоров с Киевом Политика, 02:26
Дипмиссия России в Уругвае опровергла данные о заложенной бомбе Политика, 01:40
В США прекратили чеканить пенни после 232 лет существования монеты Финансы, 01:28
Лавров заявил, что Трамп получал «подковерные доклады» перед Будапештом Политика, 01:25
Власти обязали россиян создать домовые чаты в MAX до конца года Общество, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00