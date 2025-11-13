 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Германии решили значительно снизить пособие для украинских беженцев

Bild: в Германии значительно снизят пособие для украинских беженцев
Сюжет
Военная операция на Украине

Власти в Германии решили уменьшить выплаты для прибывающих в страну граждан Украины с €563 евро в месяц на одного человека в рамках гражданского пособия до €441 в месяц согласно пособию для просителей убежища. Об этом сообщает BILD.

Все украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, будут получать пособия по закону о просителях убежища, а не «гражданское пособие», как сейчас.

Гражданское пособие включает €563 евро в месяц, государство также оплачивает аренду жилья, отопление и тому подобное.

В законе о пособиях для просителей убежища, напротив, предусмотрено €196 на личные нужды и €245 на необходимые расходы, например, питание, одежду. Всего — €441 евро в месяц.

Причиной реформы является недовольство малым количеством работающих среди прибывших граждан Украины, Берлин хочет мотивировать беженцев к трудоустройству.

Польша ужесточила правила для украинских беженцев
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images


В Германии сейчас проживает около 1,1 млн украинцев, отметило издание.

В августе Маркус Зедер, премьер Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС), входящего в правящую коалицию, предложил лишить находящихся в стране украинских беженцев базового социального пособия по безработице (Bürgergeld). Он объяснил, что властям необходимо мотивировать каждого беженца работать.

В середине июля канцлер Германии Фридрих Мерц также сообщал, что правительство планирует ввести более строгие правила получения социальной помощи для безработных, в том числе беженцев с Украины.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Германия беженцы пособия Украина

