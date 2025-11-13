В Германии решили значительно снизить пособие для украинских беженцев
Власти в Германии решили уменьшить выплаты для прибывающих в страну граждан Украины с €563 евро в месяц на одного человека в рамках гражданского пособия до €441 в месяц согласно пособию для просителей убежища. Об этом сообщает BILD.
Все украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, будут получать пособия по закону о просителях убежища, а не «гражданское пособие», как сейчас.
Гражданское пособие включает €563 евро в месяц, государство также оплачивает аренду жилья, отопление и тому подобное.
В законе о пособиях для просителей убежища, напротив, предусмотрено €196 на личные нужды и €245 на необходимые расходы, например, питание, одежду. Всего — €441 евро в месяц.
Причиной реформы является недовольство малым количеством работающих среди прибывших граждан Украины, Берлин хочет мотивировать беженцев к трудоустройству.
В Германии сейчас проживает около 1,1 млн украинцев, отметило издание.
В августе Маркус Зедер, премьер Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС), входящего в правящую коалицию, предложил лишить находящихся в стране украинских беженцев базового социального пособия по безработице (Bürgergeld). Он объяснил, что властям необходимо мотивировать каждого беженца работать.
В середине июля канцлер Германии Фридрих Мерц также сообщал, что правительство планирует ввести более строгие правила получения социальной помощи для безработных, в том числе беженцев с Украины.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций