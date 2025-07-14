ФРГ ужесточит правила получения соцпомощи для украинских беженцев

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Немецкое правительство планирует ввести более строгие правила получения социальной помощи для безработных, в том числе беженцев с Украины, сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.

По словам Мерца, нуждающиеся в поддержке граждане продолжат ее получать, однако правительство намерено ввести более строгие правила для соискателей. «Люди, которые могут работать, должны работать», — подчеркнул канцлер.

Речь идет о выплатах помощи «бюргергельд» (от нем. Bürgergeld — деньги для граждан. — РБК), которую получают те, кто ищет работу, или те, чьего дохода не хватает для самообеспечения.

По словам канцлера, существует значительный потенциал для экономии бюджетных средств, когда с 2026 года в рамках реформы вместо соцпомощи гражданам будет выплачиваться безусловный базовый доход, при котором каждый гражданин регулярно получает фиксированную сумму от государства без всяких условий.

«Можно сэкономить больше одного или двух миллиардов», — отметил Мерц, добавив, что «изменение системы» должно происходить «шаг за шагом».

По словам канцлера, целью базового дохода должно быть «обеспечение того, чтобы те, кто действительно нуждается в помощи государства, продолжали получать ее и дальше».

Он добавил, что для тех, «кто может работать, но не работает или работает неполный рабочий день и пополняет запасы», чтобы выполнять незадекларированную работу, «система является неправильной и мы должны это исправить».

Весной Euractiv писал, что статус украинских беженцев в странах Евросоюза под угрозой. Сейчас его определяет Директива о временной защите (TPD), но ее действие временное и утратит силу с прекращением огня. У Евросоюза пока нет плана, что делать с миллионами украинских беженцев после возможного завершения конфликта между Москвой и Киевом, сообщил портал.

Директиву разработали в 2001 году, но в полную силу она заработала только после февраля 2022 года, когда началась военная операции России на Украине. В прошлом году правительства ЕС согласились продлить директиву до марта 2026 года.

Документ позволяет им предоставлять гражданам Украины право жить, работать и получать доступ ко всем услугам в ЕС. Как пишет издание, это стало спасением для 4,3 млн украинцев. Большинство осели в Польше, Германии, Чехии и Словакии.