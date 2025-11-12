Белый дом назвал возможную дату остановки шатдауна

Кэролайн Левитт (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп может уже вечером 12 ноября возобновить частично приостановленную работу правительства, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Брифинг опубликован на YouTube-канале администрации главы американского государства.

«Президент Трамп надеется, что своей подписью он наконец положит конец этому разрушительному шатдауну демократов, и мы надеемся, что подписание состоится позднее сегодня вечером [12 ноября]», — сказала Левитт.

Два дня назад, 10 ноября, Трамп заявил, что США приближаются к завершению шатдауна, но не назвал точную дату.

Нынешняя приостановка работы исполнительного органа власти уже стала самой продолжительной в истории страны, она длится более 40 дней. Шатдаун начался в связи с непринятием бюджета конгрессом из-за межпартийных разногласий.

Вскоре после слов Трампа The New York Times сообщила, что сенат принял законопроект, который позволит прекратить шатдаун. По данным газеты, группа демократов присоединилась к республиканцам и поддержала проект, который исключает ключевое требование Демократической партии.

Билль предусматривает временное финансирование правительства до 30 января 2026 года и восстановление выплат тысячам федеральных служащих, отправленных в принудительные отпуска.