Белый дом назвал возможную дату остановки шатдауна
Президент США Дональд Трамп может уже вечером 12 ноября возобновить частично приостановленную работу правительства, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Брифинг опубликован на YouTube-канале администрации главы американского государства.
«Президент Трамп надеется, что своей подписью он наконец положит конец этому разрушительному шатдауну демократов, и мы надеемся, что подписание состоится позднее сегодня вечером [12 ноября]», — сказала Левитт.
Два дня назад, 10 ноября, Трамп заявил, что США приближаются к завершению шатдауна, но не назвал точную дату.
Нынешняя приостановка работы исполнительного органа власти уже стала самой продолжительной в истории страны, она длится более 40 дней. Шатдаун начался в связи с непринятием бюджета конгрессом из-за межпартийных разногласий.
Вскоре после слов Трампа The New York Times сообщила, что сенат принял законопроект, который позволит прекратить шатдаун. По данным газеты, группа демократов присоединилась к республиканцам и поддержала проект, который исключает ключевое требование Демократической партии.
Билль предусматривает временное финансирование правительства до 30 января 2026 года и восстановление выплат тысячам федеральных служащих, отправленных в принудительные отпуска.
